Три подъемных крана заложили новый трубопровод в Волгограде





В Ворошиловском районе продолжаются круглосуточные работы по замене тепломагистрали. Чтобы уложить участок новой трубы, пришлось задействовать сразу три крана.

Напомним, «Концессии теплоснабжения» меняют проблемный участок тепломагистрали в Ворошиловском районе. Специалисты заменят 72 метра теплотрассы, пролегающей под автомобильной дорогой между домами №1 и №2 по улице Елецкая. Уже завершены работы по укладке новых футляров и трубопроводов. Прямо сейчас начинаются работы по подготовке обратной засыпке и устройству основания под асфальто-бетонное плотно.





Старый трубопровод эксплуатировался на протяжении 54 лет. В последнее время здесь регулярно возникали аварийные ситуации.



При этом потребители не ощутят неудобств из-за проведения работ – подачу ресурса не будут приостанавливать.





Временные ограничения коснутся только автомобилистов: сквозное движение по Елецкой от улицы Череповецкой до Симбирской будет перекрыто с 00:00 часов 23 августа до 06:00 25-го августа.





После замены участка улучшится подача ресурса в 19 многоквартирных домов, а это почти 5000 жителей, в 2 лечебных учреждения, 1 детский сад и 1 школу.





Фото «Концессии теплоснабжения» t.me



