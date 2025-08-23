



Накануне, 22 августа, в День Государственного флага России в ЦПКиО Волгограда прошла встреча гандболисток, тренерского штаба и руководства гандбольного клуба «Динамо-Синара» с болельщиками. Презентация новичков, выступления творческих коллективов, поздравления, пресс-конференция с участием зрителей, а в финале пятничного вечера - развертывание 100-метрового российского флага. Об этом - в материале ИА «Высота 102».





Встречу с командой посетили преданные любители гандбола, соскучившиеся по волгоградским спортсменкам за время летнего межсезонья. Напомним, прошлое подобное мероприятие с участием «Динамо-Синары» и фанатов состоялось в ЦПКиО два года назад. С тех пор бело-голубые успели стать бронзовыми призерами Кубка России розыгрыша 23/24 и занять пятое место в прошлом сезоне Суперлиги - самую высокую позицию за последние восемь лет в чемпионате.

Накануне у поклонников бело-голубых, а также волгоградцев, которые проводили вечер в парке, появилась возможность пообщаться с игроками, в том числе и с новичками коллектива, которым предстоит заменить уже полюбившимся местной публике ушедших лидеров команды прошлых лет. Общение прошло в теплой атмосфере с шутками и воспоминаниями ярких историй о насыщенной спортивной жизни гандболисток.





Среди зрителей были как представители старшего поколения, которые пришли в одежде с клубной атрибутикой, так и совсем юные зрители, еще знакомившиеся с таким интересным видом спорта, как гандбол. Были и те, кто взял с собой домашних питомцев. Девушки из команды никому не отказывали в совместных фото.

Стартовало мероприятие с выхода на сцену спортсменок, представителей тренерского штаба и руководства под оглушительные овации зрителей. К болельщикам с приветственным словом и благодарностью за мощную поддержку обратились директор Спортивной школы по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян, главный тренер Евгений Дмитриев и новый капитан команды голкипер Мария Дувакина.





Волгоградцы познакомились и с новичками клуба. Анастасия Федорова, Людмила Баскакова, Лилия Кавера, Татьяна Кириллова, Карина Сисенова, Анжелика Лебедева, Виктория Резник и Марина Гафонова из рук Стеллы Вартанян получили футболки со своими номерами.





Не могли пропустить это событие и давние друзья «Динамо-Синары» - регбисты волгоградского «Ротора». Они в полном составе пришли поддержать гандболисток и пожелали им удачи в новом сезоне. «Динамо-Синара» и «Ротор» обменялись гандбольными и регбийными мячами, тем самым еще раз продемонстрировав крепкую дружбу между коллективами. А от руководства футбольного клуба девушек приветствовал заместитель генерального директора СК «Ротор» Павел Никитин.





Теплые слова услышала в честь своего прошедшего 21 августа дня рождения и Ольга Буянова, многократная чемпионка России, именитый экс-игрок национальных сборных России и Македонии, а ныне тренер «Динамо». Евгений Дмитриев прямо на сцене подарил своей ассистентке букет цветов.





А известный фанат «Динамо-Синары» Дмитрий Сироткин, в прошлом сезоне посетивший все матчи волгоградской команды дома и на выезде, вышел на сцену вместе с детьми и из рук Марии Дувакиной получил памятную табличку в знак благодарности за оформленный так называемый «золотой» сезон 24/25.





Своей минуты славы удостоились и игроки пляжной команды «Динамо-Синара», этим летом ставшие чемпионками России во второй раз подряд под руководством наставника Анны Сидоричевой. Спортсменки под заряды болельщиков - «чемпионы» и «молодцы» - подняли над головой переходящую серебряную тарелку, которую с этого сезона вручают чемпиону страны по «пляжке».





Затем игроки вместе со Стеллой Вартанян и тренерским штабом провели импровизированную пресс-конференцию, в которой мог поучаствовать каждый желающий и задать свой вопрос. Одним из самых интересных ответов стала история, рассказанная Марией Дувакиной.

- На один из матчей в Ижевске были куплены билеты. Сначала задержали рейс в Волгограде. Худо-бедно добрались до Москвы. Там ждем в аэропорту. Переносят рейс на час, два, три, пять. В итоге полет был перенесен на утро, когда мы уже должны были быть в Ижевске. Но мы застряли в столице. Всего четыре часа сна. Когда прилетели в Удмуртию, сразу поехали в игровой зал и начали там готовиться к игре с минимальной разминкой. Но мы были на таком адреналине, что эта встреча показалась для нас молниеносной. И мы так же быстро поехали с игры в аэропорт и отправились домой. Одна из самых интересных историй, - отметила Мария.





Стелла Вартанян, воспользовавшись моментом, пригласила волгоградцев на «Динамо Арену», где сегодня пройдет матч за Суперкубок России среди мужских команд между ЦСКА и Зенитом. Новая площадка будет также претендовать на проведение «Финала четырех» Кубка России среди женских команд в предстоящем сезоне в случае прохода до этой стадии бело-голубых.





После окончания официальной части спортсменки раздали автографы и сфотографировались с болельщиками. В завершение мероприятия «Динамо-Синара» вместе со зрителями растянули 100-метровый российский флаг вблизи сцены ЦПКиО.





Стелла Вартанян в интервью сайту V102.RU поделилась впечатлениями от прошедшей встречи с болельщиками и надеждами перед стартом предстоящего сезона Суперлиги, который для «Динамо-Синары» начнется 5 сентября домашним матчем на «Динамо Арене» с московским «Лучом». Начало игры в 18-30 ч.

- Мне встреча очень понравилась. Неожиданно много зрителей. Они настроены по-доброму и мы отвечаем им тем же. Замечательное мероприятие. Идет обмен теплыми эмоциями. Это очень приятно. Мы всегда с удовольствием встречаемся с фанатами. Для нас болельщик - это не просто слово. Это двигатель, который толкает нас вперед. Перед стартом сезона очень волнительно. Пока не знаю, чего ожидать. Надежд много. Команда обновилась, много новых игроков. К сожалению, лидеры прошлых сезонов, на которых мы рассчитывали, ушли. Но не теряем надежд, что они еще могут вернуться. У нас хорошая база, подготовка и правильное отношение. В предстоящем сезоне задача у команды - попасть в первую шестерку как минимум и выйти в плей-офф, - рассказала руководитель волгоградского клуба.





Также директор СШ по гандболу «Динамо» подчеркнула, что уход лидеров поможет раскрыться по-новому старожилам коллектива и прокомментировала выбор в пользу Дувакиной в качестве нового капитана.

- Порой присутствие лидера затмевает других и не дает раскрыться полностью тем, кто меньше играет. Наши девчонки выросли и готовы взять на себя ответственность. Будет тяжело, но я знаю, что они справятся и покажут лидерские качества. Что касается Марии Дувакиной, то вратарь всегда руководит ситуацией, дает подсказки. Как голкипер в прошлом я сама руководила нападением и защитой со своей позиции. У Дувакиной большая зона ответственности непосредственно при защите своих ворот. И роль капитана - это тоже ответственность. Полевого игрока может подстраховать его напарник по команде, а вратаря страхует только штанга. Я рада за Дувакину. Уверена, что Маша с этой ролью справится, - считает Стелла Вартанян.





Стелла Иосифовна подчеркнула важное значение пляжного гандбола в системе «Динамо-Синары».

- Девочки обожают пляжный гандбол. Этот вид спорта - праздник. Спортсменки отдыхают там душой. Пляжный гандбол - это очень важно. Наш тренер Анна Сидоричева еще и наставник сборной России. Мы развиваем данную дисциплину. В «пляжке» песок горит от ярких эмоций. Мы будем продолжать играть в него, раз девочкам это нравится и они проявляют большое желание, - отметила Вартанян.





«Динамо-Синара» в летнее межсезонье провело учебно-тренировочный сбор в Беларуси, а на этой неделе дважды в Волгограде сыграло с действующими чемпионками России - столичным ЦСКА. Первый матч завершился вничью 23:23, а во второй игре армейки выиграли - 32:22. Евгений Дмитриев рассказал о проведенных сборах.

- Сборы прошли нормально. Не считая мелких повреждений у некоторых игроков. Сорвались некоторые товарищеские матчи. Осталось чуть больше двух недель до начала чемпионата. Есть время что-то исправить. Как уже говорил ранее, маловато времени на подготовку. Команда готова до определенного уровня. Но будем еще добирать по ходу сезона. Новички адаптировались в команде. Вопрос в сыгранности коллектива. Это дело не быстрое. Что касается сегодняшней встречи с болельщиками, то такие мероприятия нужны для увеличения фанатской аудитории и посещаемости матчей на «Динамо Арене». Со своей стороны будем стараться не расстраивать их результатами. Очень хорошее мероприятие. Когда мне предложили такой формат, я сразу, конечно же, согласился, - заявил наставник волгоградской команды.





Мария Дувакина поделилась впечатлениями от прошедшей встрече с болельщиками, рассказала о скорейшем желании начать новый сезон, а также высказалась об уходе некоторых своих теперь уже бывших партнеров по команде и новой для себя роли капитана.

- Потрясающее мероприятие. Мы уже проводили его два года назад. Тогда людей было не так много. Сейчас много семей с детьми приходят на наши игры. Стоять на сцене и видеть такое количество болельщиков очень волнительно. Мы видим, как нас поддерживают. Все понравилось сегодня. Очень хочется сыграть первый матч поскорее. Эмоции утихают и появляется желание заново окунуться в эмоции, почувствовать запах победы. Плюс хочется примерить новую вратарскую форму. У меня сохранились хорошие отношения со всеми ушедшими девчонками. Общаемся не каждый день, но скучаю по каждой из них. Как игроки они замечательные и такие же прекрасные люди и друзья. Я желаю им и нам новых побед. Новички отлично влились в коллектив. Ранее уже были знакомы немного, так как не раз играли против друг друга. Капитаном команды меня выбрали главный тренер совместно с руководителем клуба. Хочется в этой роли не только указывать партнерам по команде, но и поддерживать и вести их за собой. Пользуясь случаем - хочу обратиться к нашим болельщикам. Мы всегда рады видеть вас на наших матчах. Постараемся радовать каждый матч и отдаваться по полной. К вам единственная просьба - улыбаться и нас заряжать позитивными эмоциями, - заявила Мария Дувакина.

































































Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев