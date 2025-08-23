



В Волгограде сегодня, 23 августа, День рождения отмечает депутат Волгоградской областной думы, руководитель Экологического совета и глава регионального отделения Российского Детского фонда Ирина Соловьева.

Ирина Анатольевна политическую деятельность начала в Волгограде в 2008 году, став депутатом Волгоградской городской думы IV созыва и возглавив думский комитет по городскому хозяйству. В 2012-2013 гг. являлась первым заместителем председателя Волгоградской гордумы. В 2014 году Ирина Соловьева вошла в состав Волгоградской областной думы V созыва, затем переизбиралась в 2019 году и в 2024-м. С 2024 года возглавляет комитет Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды.





Но политика – это, хотя и важная, но лишь часть насыщенной жизни Ирины Соловьевой. Огромное внимание и большое количество времени она уделяет охране окружающей среды и регулярно принимает участие в проверочных мероприятиях на территории Волгоградской области, цель которых – профилактика и выявление нарушений в сфере экологии. Ирина Анатольевна неоднократно совместно с представителями надзорных и силовых структур лично выезжала в тепличные комплексы, продолжает следить за работой предприятий по переработке мусора, невзирая на условия, в которых приходится при этом работать.





Мониторинг паводковой ситуации ежегодно Ирина Соловьева проводит не в кабинете, изучая отчеты, а во время облета территорий Волго-Ахтубинской поймы.





Для некоторых волгоградцев Ирина Соловьева – это не политик и не защитник экологии, а тот человек, который протянул руку в тяжелой ситуации. Как руководитель регионального отделения Детского фонда она продолжает оказывать помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями здоровья и развития, ежегодно навещает воспитанников детских домов, согревая теплом тех, кто в этом нуждается.

Отметим, что помощь реготделения Детфонда с 2022 года распространяется не только на Волгоградский регион. При необходимости поддержку получают семьи, проживающие на территории ЛНР. В гостях у некоторых жителей Станично-Луганского района Ирина Соловьева успела побывать неоднократно, передавая материальную помощь, которую под ее началом собирают жители Волгоградской области и местные предприятия.









Есть и другие дела Соловьевой, которые замечают не все волгоградцы, но которые значимы для всех и вносят вклад в историю города Волгограда. Так, например, в Волгограде в 2019 году при поддержке Ирины Соловьевой увидел свет сборник воспоминаний детей Сталинграда – «Сталинградское детство. 23 августа 1942 года...» (составитель Галина Егорова). Этот сборник – единственный в своем роде, куда входят рассказы сталинградцев, переживших кровавые бомбардировки.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется сегодня к поздравлениям Ирины Анатольевны и тем теплым словам, которые звучат в ее адрес. Желаем здоровья на долгие годы, благополучия в семье и, конечно, энергии на многие добрые свершения во благо региона и его жителей.