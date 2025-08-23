Депутат и военный хирург выстрелили из пушки на Мамаевом кургане









Патриотическая акция «Выстрел памяти» прошла сегодня на южном склоне главной высоты России – Мамаевом кургане. Она была приурочена ко Дню памяти о жертвах массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией. После поднятия флага Российской Федерации и исполнения государственного гимна участники мероприятия почтили минутой молчания память десятков тысяч жителей Сталинграда, погибших во время массированной атаки немецкой авиации на мирный город. В общей сложности в период с 23 августа до середины сентября 1942 года было сброшено порядка 50 тысяч снарядов, превративших Сталинград в руины.



Как рассказали в Волгоградской облдуме, право произвести залп из артиллерийских орудий было предоставлено спикеру регпарламента Александру Блошкину и начальнику хирургического отделения ФГБУ «413 военный госпиталь» Минобороны РФ, участнику СВО, подполковнику Екатерине Рыбак. Депутат и военный врач произвели синхронный залп из двух орудий 76-мм дивизионной пушки образца 1942 года (ЗИС-3). На память об этом событии им были выданы гильзы и специальные сертификаты.



Фото Волгоградской областной думы



