









Жители улицы Качалова в Краснооктябрьском районе Волгограда потеряли покой и сон после того, как дорога, проходящая под их окнами, неожиданно превратилась в скоростную трассу. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, после того, как улицу Асланова до Менделеева обсыпали асфальтовой крошкой, чтобы разгрузить Вторую продольную, поток автомобилей на Качалова вырос в разы.

В администрации Волгограда напомнили, что решение об установке искусственных неровностей («лежачих полицейских») требует комплексного анализа дорожной ситуации, включая оценку интенсивности движения, статистики ДТП и других факторов.





, - делятся своей проблемой жители.На днях, 17 августа, на узкой улице произошло ДТП с участием двух автомобилей. Из-за возникшей пробки машины объезжали место аварии по тротуарам. Люди уже не чувствуют себя в безопасности даже на пешеходной зоне.По словам волгоградцев, они уже неоднократно обращались в администрацию с просьбой установить ограничители скорости для безопасности проживающих здесь людей.– возмущаются горожане.Редакция V102.RU также обратилось с соответствующим запросом в администрацию Волгограда, где получила похожий ответ.- прокомментировали в мэрии.