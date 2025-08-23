- Теперь по нашей улице гоняют лихачи и ревут грузовики – и днем, и ночью. Ночью невозможно уснуть с открытыми окнами из-за шума и выхлопов. Днем люди боятся переходить дорогу, так как водители не соблюдают скоростной режим. Взрослые боятся за детей, которым скоро идти в школу – не у каждого есть возможность переводить их через дорогу, - делятся своей проблемой жители.
На днях, 17 августа, на узкой улице произошло ДТП с участием двух автомобилей. Из-за возникшей пробки машины объезжали место аварии по тротуарам. Люди уже не чувствуют себя в безопасности даже на пешеходной зоне.
По словам волгоградцев, они уже неоднократно обращались в администрацию с просьбой установить ограничители скорости для безопасности проживающих здесь людей.
- Получаем в ответ одни отписки – ДТП с пешеходами нет, денег нет, проекта нет. Мы просто в шоке – а что, надо, чтобы кого-то здесь сбили? Мы вообще-то думали, что, наоборот, власти должны работать на профилактику возможных ДТП, – возмущаются горожане.
Редакция V102.RU также обратилось с соответствующим запросом в администрацию Волгограда, где получила похожий ответ.
- По информации департамента городского хозяйства, в настоящее время возможность установки на указанном дорожном объекте искусственной неровности находится на контроле и прорабатывается совместно с профильными службами, - прокомментировали в мэрии.