Под Волгоградом задержаны 13 поездов из-за ЧП на станции Петров Вал





Больше десятка поездов задерживаются в Волгоградской области из-за ЧП на станции Петров Вал.

- Сегодня на станции Петров Вал по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта было задержано 13 пассажирских поездов. В настоящее время все они следуют по своим маршрутам с задержками от 7 минут до 2 часов 15 минут, - сообщили в Приволжской железной дороге.



Ранее губернатор Волгоградской области заявил, что в результате отражения атаки БПЛА был поврежден дом в Петров Вале, три человека, включая ребенка, пострадали.



А в Ростовской области сбой в расписании затронул 38 поездов. По информации РЖД, причиной стало падение БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь – Сохрановка) в ночь на 23 августа, в результате чего была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось, однако было возобновлено в кратчайшие сроки.





