30 автомобилей эвакуировали на дорогах Волжского и Волгограда

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили об итогах рейда, который провели накануне, 22 августа, сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами в Волгограде и в Волжском. Всего было пресечено 149 различных нарушений ПДД.
В частности, помещены на специализированную стоянку 30 автомобилей.
Выявлен 51 «тонированный» автомобиль, водителям выдано 43 требования на устранение причин правонарушения, за неисполнение которых предусмотрен административный арест.
Также были задержаны 12 водителей, управлявших автомобилем без водительского удостоверения.
Иномарки лишился и волгоградец за долг в размере более 1,5 миллиона рублей. Audi поместили на спецстоянку. Всего за время проведения рейда из-за долгов остались без колес четыре водителя.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области