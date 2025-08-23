Осколочное ранение получил сотрудник станции Петров Вал во время атаки БПЛА

Сотрудник РЖД был травмирован во время ночной атаки БПЛА на станции Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области. Он был ранен в результате повреждения остекленения жилого дома, расположенного рядом со станцией. В Приволжской железной дороге сообщили, что сотрудник госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.
Ранее губернатор Волгоградской области заявил о трех пострадавших, в том числе ребенке, в результате отбития атаки беспилотника в Петров Вале. Из-за инцидента 13 поездов следуют в Волгоградской области с задержкой.
Фото архив