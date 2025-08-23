Происшествия

Осколочное ранение получил сотрудник станции Петров Вал во время атаки БПЛА

23.08.2025
Сотрудник РЖД был травмирован во время ночной атаки  БПЛА на станции Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области. Он был ранен в результате повреждения остекленения жилого дома, расположенного рядом со станцией. В Приволжской железной дороге сообщили, что сотрудник госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

Ранее губернатор Волгоградской области заявил о трех пострадавших, в том числе ребенке, в результате отбития атаки беспилотника в Петров Вале. Из-за инцидента 13 поездов следуют в Волгоградской области с задержкой.
15:12
Стало известно состояние пострадавших от БПЛА в Петров ВалеСмотреть фотографии
14:39
Бочаров: на юге Волгограда появится транспортно-пересадочный узелСмотреть фотографии
14:08
30 автомобилей эвакуировали на дорогах Волжского и ВолгоградаСмотреть фотографии
13:14
«Не вернулся с боевого задания»: со дна Волги подняли детали сбитого в Сталинградскую битву самолетаСмотреть фотографии
12:53
Осколочное ранение получил сотрудник станции Петров Вал во время атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:57
«Болельщики - наш двигатель»: в ЦПКиО прошла встреча «Динамо-Синары» с волгоградцамиСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцев избавят от ароматов восстановленной после взрыва КНС-4Смотреть фотографии
11:28
Под Волгоградом задержаны 13 поездов из-за ЧП на станции Петров ВалСмотреть фотографии
11:00
Юбилей отмечает глава волгоградского Детфонда и Экосовета Ирина СоловьеваСмотреть фотографии
10:36
Андрей Бочаров проверил степень готовности обхода на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:59
Банк РФ: тарифы на ЖКХ в Волгоградской области перегнали прошлогодниеСмотреть фотографии
09:11
Андрей Бочаров почтил память жертв бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
08:14
В Волгоградской области окажут помощь пострадавшим от обломков БПЛАСмотреть фотографии
07:37
ПВО сбили два БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:08
Волгоград 23 августа снова стал СталинградомСмотреть фотографии
07:04
Самолет в Шарм-Эль-Шейх из Волгограда задержан на 12 часовСмотреть фотографии
06:43
Бочаров: трое, включая ребенка, пострадали от обломков БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:39
В ЦПКиО волгоградцы развернули 100-метровый российский флагСмотреть фотографии
21:11
Полицейские лишили гражданства РФ троих новоиспечённых волгоградцевСмотреть фотографии
20:35
Волжский получит 5,6 млрд рублей на модернизацию городского транспортаСмотреть фотографии
19:46
ГАИ устроило в Волгограде облаву на проштрафившихся водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:15
Суд отправил в СИЗО именинника, вспоровшего живот своему знакомомуСмотреть фотографии
18:24
«Под нас заложили экобомбу»: жители Городища обвинили «цыганскую мафию» в создании незаконного мусорного полигонаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
Евгений Головко с 22 августа назначен вице-мэром ВолжскогоСмотреть фотографии
16:26
«Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениямиСмотреть фотографии
16:26
Волгоградцев предупредили о массовых облавах на пьяных водителей и тонированные автоСмотреть фотографии
15:54
Красотка из Волгограда голыми руками выловила 15-килограммового сазанаСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде засняли на видео подростков, за ночь обокравших семь магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
В промзоне на западе Волгограда тушат крупный пожарСмотреть фотографии
14:34
Трещины и 70% износ: эксперты оценили состояние здания с колоннами в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
 