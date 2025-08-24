Общество

В аэропорту Волгограда отменены 6 рейсов и десятки задерживаются

Аэропорт Волгограда восстанавливает работу после ночных ограничений, которые вводились Росавиацией в целях безопасности полетов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на справочную волгоградского аэропорта, в настоящее время отменены шесть московских рейсов – три на прилет и столько же на вылет.

Задерживаются самолеты из Санкт-Петербурга, Москвы, Шарм-эль-Шейха, Еревана, Казани. Причем, рейс с туристами из Шарм-эль-Шейха не смог приземлиться в Волгограде и «ушел» на запасной аэродром в Астрахань.

Более 10 рейсов не смогли вылететь из Волгограда по расписанию. В их числе самолеты в Калининград, Москву, Санкт-Петербург, Шарм-эль-Шейх, Анталью и Ереван.

В целях безопасности полетов аэропорт в Волгограде был закрыт с 23:20 мск 23 августа по 05:55 мск 24 августа – более 6 часов. За время действия ограничений, по данным Росавиации, на запасной аэродром «ушли» три самолета.

