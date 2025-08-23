Общество

Волгоградцев избавят от ароматов восстановленной после взрыва КНС-4

Общество 23.08.2025 11:51
0
23.08.2025 11:51


Итоги восстановления канализационно-насосной станции № 4, которая была серьезно повреждена в результате инцидента в июле 2024 года, оценил сегодня глава региона.

Кроме того, глава области поставил задачи по проведению второго этапа работ, связанных с полной автоматизацией процессов и установкой современных систем очистки от запахов, что сделает комфортными  работу сотрудников и условия проживания жителей Красноармейского района.

В рамках первого этапа восстановления станции  возведены новое здание, трансформаторная подстанция, произведена замена насосных агрегатов, установлены системы приточно-вытяжной вентиляции и  контрольно-измерительные приборы, которые позволяют улавливать различные вещества и определять их концентрацию.

На втором этапе планируется спроектировать систему газоочистки и автоматизировать все процессы. Это может быть выполнено уже в следующем году.

 - Мы серьезно изучаем мировой опыт по установке очистных блоков, которые нейтрализуют все газы, которые появляются в ходе работ на таких объектах. На современных канализационно-насосных станциях, которые мы будем создавать или модернизировать, теперь будет  такое оборудование, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Напомним, канализационная насосная станция № 4 обслуживает жилой сектор и объекты социальной инфраструктуры Кировского и доканальной части Красноармейского районов Волгограда. Объект входит в число ключевых элементов городской системы ЖКХ.

Фото администрации Волгоградской области



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.08.2025 15:12
Общество 23.08.2025 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2025 14:39
Общество 23.08.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2025 14:08
Общество 23.08.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2025 13:14
Общество 23.08.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2025 11:00
Общество 23.08.2025 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.08.2025 09:11
Общество 23.08.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2025 07:08
Общество 23.08.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2025 07:04
Общество 23.08.2025 07:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 22:39
Общество 22.08.2025 22:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 21:11
Общество 22.08.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 19:46
Общество 22.08.2025 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 16:31
Общество 22.08.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 15:54
Общество 22.08.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 14:34
Общество 22.08.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 13:01
Общество 22.08.2025 13:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:12
Стало известно состояние пострадавших от БПЛА в Петров ВалеСмотреть фотографии
14:39
Бочаров: на юге Волгограда появится транспортно-пересадочный узелСмотреть фотографии
14:08
30 автомобилей эвакуировали на дорогах Волжского и ВолгоградаСмотреть фотографии
13:14
«Не вернулся с боевого задания»: со дна Волги подняли детали сбитого в Сталинградскую битву самолетаСмотреть фотографии
12:53
Осколочное ранение получил сотрудник станции Петров Вал во время атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:57
«Болельщики - наш двигатель»: в ЦПКиО прошла встреча «Динамо-Синары» с волгоградцамиСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцев избавят от ароматов восстановленной после взрыва КНС-4Смотреть фотографии
11:28
Под Волгоградом задержаны 13 поездов из-за ЧП на станции Петров ВалСмотреть фотографии
11:00
Юбилей отмечает глава волгоградского Детфонда и Экосовета Ирина СоловьеваСмотреть фотографии
10:36
Андрей Бочаров проверил степень готовности обхода на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:59
Банк РФ: тарифы на ЖКХ в Волгоградской области перегнали прошлогодниеСмотреть фотографии
09:11
Андрей Бочаров почтил память жертв бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
08:14
В Волгоградской области окажут помощь пострадавшим от обломков БПЛАСмотреть фотографии
07:37
ПВО сбили два БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:08
Волгоград 23 августа снова стал СталинградомСмотреть фотографии
07:04
Самолет в Шарм-Эль-Шейх из Волгограда задержан на 12 часовСмотреть фотографии
06:43
Бочаров: трое, включая ребенка, пострадали от обломков БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:39
В ЦПКиО волгоградцы развернули 100-метровый российский флагСмотреть фотографии
21:11
Полицейские лишили гражданства РФ троих новоиспечённых волгоградцевСмотреть фотографии
20:35
Волжский получит 5,6 млрд рублей на модернизацию городского транспортаСмотреть фотографии
19:46
ГАИ устроило в Волгограде облаву на проштрафившихся водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:15
Суд отправил в СИЗО именинника, вспоровшего живот своему знакомомуСмотреть фотографии
18:24
«Под нас заложили экобомбу»: жители Городища обвинили «цыганскую мафию» в создании незаконного мусорного полигонаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
Евгений Головко с 22 августа назначен вице-мэром ВолжскогоСмотреть фотографии
16:26
«Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениямиСмотреть фотографии
16:26
Волгоградцев предупредили о массовых облавах на пьяных водителей и тонированные автоСмотреть фотографии
15:54
Красотка из Волгограда голыми руками выловила 15-килограммового сазанаСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде засняли на видео подростков, за ночь обокравших семь магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
В промзоне на западе Волгограда тушат крупный пожарСмотреть фотографии
14:34
Трещины и 70% износ: эксперты оценили состояние здания с колоннами в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
 