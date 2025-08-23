Волгоградцев избавят от ароматов восстановленной после взрыва КНС-4





Итоги восстановления канализационно-насосной станции № 4, которая была серьезно повреждена в результате инцидента в июле 2024 года, оценил сегодня глава региона.

Кроме того, глава области поставил задачи по проведению второго этапа работ, связанных с полной автоматизацией процессов и установкой современных систем очистки от запахов, что сделает комфортными работу сотрудников и условия проживания жителей Красноармейского района.



В рамках первого этапа восстановления станции возведены новое здание, трансформаторная подстанция, произведена замена насосных агрегатов, установлены системы приточно-вытяжной вентиляции и контрольно-измерительные приборы, которые позволяют улавливать различные вещества и определять их концентрацию.



На втором этапе планируется спроектировать систему газоочистки и автоматизировать все процессы. Это может быть выполнено уже в следующем году.



- Мы серьезно изучаем мировой опыт по установке очистных блоков, которые нейтрализуют все газы, которые появляются в ходе работ на таких объектах. На современных канализационно-насосных станциях, которые мы будем создавать или модернизировать, теперь будет такое оборудование, — подчеркнул Андрей Бочаров.



Напомним, канализационная насосная станция № 4 обслуживает жилой сектор и объекты социальной инфраструктуры Кировского и доканальной части Красноармейского районов Волгограда. Объект входит в число ключевых элементов городской системы ЖКХ.

