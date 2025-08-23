«Котята грызли землю»: в Котово массово травят собак и кошек











В Котово Волгоградской области массово травят домашних и бездомных животных. Шокированные жители рассказали ИА «Высота 102» об ужасах, которые происходят в этом городе последние недели.

- 15 августа в страшных муках умер котенок, которого мы приютили на работе. Он был стерилизованный, привит, нам его как-то подкинули, мы не могли его оставить в беспомощном состоянии. В тот ужасный день я услышала какой-то странный звук, похожий на детский плач, выбежала за ворота, а он уже весь в пене был и бился в судорогах. Он в буквальном смысле слова землю грыз перед смертью от страшной боли. На следующий день с такими же симптомами умерла вторая кошка. У нее слизистая была вся синяя, на ушках – кровоподтеки. Она скончалась в ужасных муках на моих глазах. Я уже неделю живу на таблетках. Мне сны снятся, что мои кошки плачут и просят есть, - в слезах рассказывает Виктория.



Шокированная женщина похоронила погибших животных, а потом вызвала полицию.



- Полицейские сказали, что я поторопилась это сделать, надо было отправить трупы на экспертизу. Но я была в таком состоянии, что не догадалась сразу, - призналась женщина.

Однако теперь наученная горьким опытом Виктория помогает тем, у кого от таких же симптомов погибли домашние животные. Оказалось, их немало. Люди скооперировались в соцсетях и делятся похожими историями.



- На днях потравили животных – и домашних, и бездомных – на целой улице. Еще и выбрали, как издевательство прямо, улицу с названием 9 мая. В частных домах ведь почти все кошки – гуляющие. У одной женщины в судорогах и пене, с такими же признаками, погибли две кошки и собака. Массово травили собак и на улице Коммунистическая. Люди рыдают, как такое можно было сделать? – продолжила женщина.



Сообщения об отравленных животных, тем временем, стали приходить и с других адресов. У женщины, проживающей в центре Котово, на улице Свердлова, от судорог, сопровождавшихся пеной, умерли две кошки. Она также обратилась с заявлением в полицию. Но у Натальи своя версия, что стало причиной гибели ее животных. Она считает, что кошки могли умереть от обработанной химикатами травы.



А вот Наталье, проживающей в центре города, повезло, если можно так сказать. Ветеринарам удалось спасти котенка, хотя до сих пор последствия отравления сказываются из-за поврежденной печени. По словам женщины, питомец не выходил никуда со двора частного дома и отраву, по ее мнению, могли перекинуть через забор.



Известный в Котово волонтер Ольга, которая помогает бездомным животным, думает, что домашних котят массово травит какой-то ненавистник животных.

- Объяснить это с точки зрения логики невозможно. Мы понимаем, что можно еще бояться собак. Но какую опасность представляют кошки? Это какие-то больные люди или больной человек, - делится собеседница.



Другие котовчане считают, что массовое отравление животных - это целенаправленная акция. При этом они предполагают, что действовал не догхантер-одиночка. Слишком масштабным оказался охват отравлений. О массовом отравлении бездомных собак в старом Котово сообщил также мужчина по имени Станислав. По его словам, погибшие животные долгое время лежали прямо на дороге, их никто не убирал.



- Я работаю в центре, на Чапаева, а травили животных и в Серено, и в других местах. Для этого черного дела, наверняка, понадобилось много яда и, возможно, «рабочих рук». Вряд ли какой-то сумасшедший маньяк стал бы тратить столько много денег на это, да и такие большие закупки отравы, наверняка, привлекли бы внимание. Люди слышали, как по вечерам около заборов подзывали животных разные голоса – и женские, и мужские. Что, столько много сразу догхантеров у нас объявилось? Я уже звонила на нашу ветстанцию, спрашивала, не вы ли травите. Там, конечно, сказали, что не имеют к этому отношения. Не знаю, как верить? Сейчас мы с пострадавшими людьми изучаем камеры видеонаблюдения на частных домах, магазинах. Надеемся, что эти негодяи попали где-то в кадры, - говорит Виктория.



Между тем, некоторые котовчане предполагают, что таким образом в городе начали реализовывать вступивший в силу новый закон о бездомных животных, который разрешает гуманно умерщвлять агрессивных животных в приютах. Но люди не могли предположить, что они лишатся и домашних любимцев.



- Хочется спросить: домашние кошки – это агрессивные животные? В Котово нет никаких муниципальных приютов, есть волонтеры, которые фактически на свои деньги спасают животных, кормят их, лечат в изолированных квартирах и домах. Денег на содержание животных в государственных приютах нет, вот поэтому, видимо, и решили убивать их таким жестоким образом прямо на улицах. Надеюсь, наши слезы отольются этим нелюдям, - делится потерявшая свою кошку другая жительница Котово Ирина.

Видео и фото читателей V102.RU

