Минобороны: над регионами России уничтожено 95 украинских БПЛА

24.08.2025 08:38
Над регионами России в течение прошедшей ночи было перехвачено и сбито 95 украинских БПЛА. Об этом, как передает V102.RU, сообщило 24 августа Минобороны РФ.

Беспилотники уничтожены в 14 регионах - Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областей, Республики Крым и Республики Татарстан.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа в Волгограде в целях безопасности был закрыт аэропорт. За время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета.  

