Общество

Вована и Лексуса эвакуировали на носилках в Волгоградской области

Общество 24.08.2025 08:29
0
24.08.2025 08:29


Один день в оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области провели известные пранкеры Вован и Лексус, передает V102.RU. По информации пресс-службы лагеря, авторы известных телефонных розыгрышей в «Авангарде» управляли дронами, покоряли веревочную трассу и выступали в роли пострадавших, которых эвакуировали на носилках воспитанники лагеря.


Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) ответили на вопросы школьников и пообщались с известным российско-американским боксером Кевином Джонсоном, который работает этом оборонно-спортивном лагере инструктором.


Напомним, что в Волгоградской области в эти дни проходит всероссийский лагерь Российского военно-исторического общества «Страна Героев». Участниками первой смены стали 850 талантливых школьников из 72-х регионов страны. Всего в волгоградском оборонно-спортивном лагере «Авангард» состоятся две смены федерального проекта — они объединят 1700 ребят, прошедших конкурсный отбор.

Фото: пресс-служба лагеря «Авангард» / vk.com

Лента новостей

11:45
Тормоза монтируют на экстрим-аттракционе «Русские горки» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Пенсионерку в Волжском повязали за организацию наркопритонаСмотреть фотографии
11:09
Ордена Суворова и Жукова вручили воинским частям ЮВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
«Шансов выжить не было»: водитель иномарки погиб в жутком ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
МЧС показало видео подрыва двух авиабомб под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Волгоградцев ждет трехдневная рабочая неделяСмотреть фотографии
09:00
«Для нас это пока диковинка»: на волгоградских бахчах вырастили новый сорт сладчайших арбузов без семечекСмотреть фотографииCмотреть видео
08:38
Минобороны: над регионами России уничтожено 95 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:29
Вована и Лексуса эвакуировали на носилках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:14
Минпросвещения защитит учителей от буллинга родителей-моралистовСмотреть фотографии
06:37
В аэропорту Волгограда отменены 6 рейсов и десятки задерживаютсяСмотреть фотографии
23:52
Аэрофлот отменил утренний рейс из Волгограда в МосквуСмотреть фотографии
23:44
Росавиация закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
23:31
«С трофеем, армейцы!»: ЦСКА в Волгограде обыграл «Зенит» в Суперкубке РФ по гандболуСмотреть фотографии
21:37
«Живем, как на трассе»: волгоградцы боятся выйти на улицу из-за потока машинСмотреть фотографииCмотреть видео
20:40
В Волгограде нечистотами заливает пруд в «Родниковой долине»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:58
«Котята грызли землю»: в Котово массово травят собак и кошекСмотреть фотографииCмотреть видео
19:35
В Котово у пункта приема металла вспыхнул пожарСмотреть фотографии
19:16
Депутат и военный хирург выстрелили из пушки на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
18:41
Три подъемных крана заложили новый трубопровод в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:56
«Как доковылять?»: в Камышине инвалидам задержали пенсии из-за нехватки почтальоновСмотреть фотографии
17:27
Под Волгоградом из Цимлы достали тело пропавшего яхтсменаСмотреть фотографии
16:51
75-летний волгоградец отдал мошенникам 5 млнСмотреть фотографии
16:26
«Еще долго я с криками по ночам бежал к маме»: дети военного Сталинграда – о страшной бомбардировке городаСмотреть фотографии
15:31
Ремонт моста, трамвайных путей и новый транспорт: что ждет Красноармейский район ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
Стало известно состояние пострадавших от БПЛА в Петров ВалеСмотреть фотографии
14:39
Бочаров: на юге Волгограда появится транспортно-пересадочный узелСмотреть фотографии
14:08
30 автомобилей эвакуировали на дорогах Волжского и ВолгоградаСмотреть фотографии
13:14
«Не вернулся с боевого задания»: со дна Волги подняли детали сбитого в Сталинградскую битву самолетаСмотреть фотографии
12:53
Осколочное ранение получил сотрудник станции Петров Вал во время атаки БПЛАСмотреть фотографии
 