Вована и Лексуса эвакуировали на носилках в Волгоградской области

Один день в оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области провели известные пранкеры Вован и Лексус, передает V102.RU. По информации пресс-службы лагеря, авторы известных телефонных розыгрышей в «Авангарде» управляли дронами, покоряли веревочную трассу и выступали в роли пострадавших, которых эвакуировали на носилках воспитанники лагеря.





Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) ответили на вопросы школьников и пообщались с известным российско-американским боксером Кевином Джонсоном, который работает этом оборонно-спортивном лагере инструктором.





Напомним, что в Волгоградской области в эти дни проходит всероссийский лагерь Российского военно-исторического общества «Страна Героев». Участниками первой смены стали 850 талантливых школьников из 72-х регионов страны. Всего в волгоградском оборонно-спортивном лагере «Авангард» состоятся две смены федерального проекта — они объединят 1700 ребят, прошедших конкурсный отбор.

Фото: пресс-служба лагеря «Авангард» / vk.com