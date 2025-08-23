Экономика

Андрей Бочаров проверил степень готовности обхода на юге Волгограда

23.08.2025 10:36
Глава региона проверил ход работ по строительству обхода Волгограда в Красноармейском районе. Готовность объекта составляет в настоящее время 86%, а входящего в его состав моста через Волго-Донской судоходный канал – 95%.

По информации директора Волгоградского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Александра Колобродова, на мосту завершаются работы по нанесению гидроизоляции, идет устройство проезжей части,  освещения, барьерного и перильного ограждения. Кроме того, на участке продолжается строительство основного хода дороги, чья протяженность составит 12,2 км.


Второй участок обхода должны завершить  до конца 2025 года. Ввод объекта с новым мостом через ВДСК имеет особое значение для Юга России — он станет частью федеральной трассы Р-22 «Каспий» и международного коридора «Север-Юг». Не менее важна дорога и для областного центра – обход поможет разгрузить интенсивное движение транзитного транспорта через юг города.

- Волгоград  является опорным центром транспортно-логистических коридоров, особенно такого, как «Север — Юг». Создание обхода будет стимулировать дальнейшее развитие транспортных коридоров, логистических центров. А это новые рабочие места, это комплексное развитие территории, — подчеркнул Андрей Бочаров.


В Красноармейском районе Волгограда также планируют повысить пропускную способность некоторых улиц для обеспечения комфортного выезда на объездную трассу. Будут реконструированы улицы Латвийская, Хабаровская, Плеханова, Лазоревая. Их расширят и установят новые светофоры.

Напомним, в регионе в 2024 году был сдан в эксплуатацию 25-километровый первый участок обхода. Новая магистраль соединила две федеральные трассы Р-22 «Каспий» и Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск. Благодаря этому часть мощного транзитного потока уже минует город-герой. Ввод второго участка, соединяющего астраханское направление с автодорогой «Волгоград - Октябрьский – Котельниково - Зимовники – Сальск», позволит транзитному транспорту объезжать проблемный мост через Волго-Донской судоходный канал.


В планах властей – строительство третьего и четвертого этапов обхода Волгограда.

Фото администрации Волгоградской области

