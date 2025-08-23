Стало известно состояние пострадавших от БПЛА в Петров Вале

Андрей Бочаров пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от атаки БПЛА на Петров Вал. Им оказывается необходимая медицинская помощь: двое, в том числе ребенок, направлены на амбулаторное лечение; один пострадавший остается в стационаре, угрозы жизни нет.
- Фашисты 83 года назад, используя авиацию, нанесли удар по мирному городу. Десятки тысяч людей, в основном женщины, старики и дети, погибли. Это трагическое событие для нашей земли, — подчеркнул губернатор. — Сегодня ночью, 23 августа уже 2025 года, нанесен удар беспилотными летательными аппаратами по объектам мирной инфраструктуры Волгоградской области. Фашисты — в 1942 году, и современные фашисты и нацисты — в 2025 году.
Ранее в Приволжской железной дороге сообщили, что один из пострадавших от атаки БПЛА в Петров Вале является сотрудником РЖД. Он получил ранение от осколков стекла дома, расположенного рядом со станцией.