Стало известно состояние пострадавших от БПЛА в Петров Вале

Общество 23.08.2025 15:12
Андрей Бочаров пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от атаки БПЛА на Петров Вал. Им  оказывается необходимая медицинская помощь: двое, в том числе ребенок, направлены на амбулаторное лечение; один пострадавший остается в стационаре, угрозы жизни нет.

Сегодняшнее совещание по итогам поездки по Красноармейскому району в администрации региона началось с минуты молчания в память о жертвах массированной бомбардировки Сталинграда.

- Фашисты 83 года назад, используя авиацию, нанесли удар по мирному городу. Десятки тысяч людей, в основном женщины, старики и дети, погибли. Это трагическое событие для нашей земли, — подчеркнул губернатор. — Сегодня ночью, 23 августа уже 2025 года, нанесен удар беспилотными летательными аппаратами по объектам мирной инфраструктуры Волгоградской области. Фашисты — в 1942 году, и современные фашисты и нацисты — в 2025 году.

Ранее в Приволжской железной дороге сообщили, что один из пострадавших от атаки  БПЛА в Петров Вале является сотрудником РЖД. Он получил ранение от осколков стекла дома, расположенного рядом со станцией.



