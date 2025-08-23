В Волгограде нечистотами заливает пруд в «Родниковой долине»

В Советском районе Волгограда вот уже несколько дней бьет фонтан из зловонной жидкости. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, из-под земли выливаются потоки зеленой и дурно пахнущей воды. Канализационные стоки уже залили территорию около футбольной школы Слуцкого «Бомбонера» на улице Степанищева.
Но самое страшное, что фекалии стекают в пруд, где обитают утки, черепахи и другая живность.
Между тем, V102.RU стало известно, что засор произошел на внутриквартальных сетях. Собственником и обслуживающей этот участок организацией является ЖК «Родниковая долина».
Видео читателей V102.RU