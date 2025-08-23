Аэрофлот отменил утренний рейс из Волгограда в Москву

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», вылет которого был запланирован утром 24 августа, отменён. Информация об этом указана на онлайн-табло волгоградского аэропорта.

В компании в связи с действием ограничений ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Пулково и ряде аэропортов центральной России выступили вечером 23 августа с заявлением.

– Пассажирам отменённых рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов.Контакт-центр Аэрофлота функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах.На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.От имени авиакомпании приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение и понимание. Безопасность пассажиров – главный приоритет, – говорится в официальном сообщении Аэрофлота.

Росавиация, тем временем, ввела ограничения и воздушной гавани Волгограда вечером 23 августа. На момент публикации в аэропорту задерживался вылет 7 рейсов и прилет трёх.