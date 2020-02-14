









На месте ДТП работают наряды ГИБДД, расчёты МЧС. В настоящее время автобус завис над склоном. Для его эвакуации ожидают тяжелую технику.

Водитель «ЛиАЗа» 95-го маршрута сегодня погиб в Волгограде, пытаясь остановить неуправляемый автобус. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном Главке МВД, дорожное происшествие случилось около 22:00 в Тракторозаводском районе. По предварительной информации, на газозаправочной станции, расположенной на ул. Н.Отрады, 27а, произошло скатывание автобуса на проезжую часть. Водитель, чтобы избежать трагедии, пытался остановить его и упал под колёса. В результате наезда автобуса мужчина скончался на месте происшествия. Пассажиров в салоне в момент инцидента не было. Другие участники дорожного движения не пострадали.