В Волгоградской области вынесли приговор осквернителю памятного знака жертвам Холокоста





Житель Октябрьского района Вячеслав Котенко осужден за осквернение осенью прошлого года памятного знака, установленного на месте массового расстрела евреев в селе Аксай. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня председатель Совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе, которая участвовала в судебных разбирательствах, мировой судья судебного участка №42 признал Котенко виновным по ч.1 ст. 214 УК РФ (Вандализм) и назначил 280 часов обязательных работ.

"Я полагаю приговор взвешенным, законным и справедливым, - отметила Яэль Иоффе. - Несмотря на непризнание вины и отказ от дачи показаний в судебном заседании, по моему мнению, вина Котенко доказана всей совокупностью материалов по делу, включая его признательные показания на предварительном следствии". По ее словам, представители еврейского общинного центра удовлетворены беспристрастностью суда.

Напомним, в сентябре 2019 года в одном из местных парков был облит желтой краской знак, установленный в рамках проекта Российско-Еврейского конгресса и центра "Холокост". Полиция задержала по подозрению в этом преступлении 30-летнего местного жителя Вячеслава Котенко.

Потерпевшим по делу наряду с местной администрацией сельского поселения была признана также Волгоградская еврейская религиозная община, выступавшая заказчиком и стороной в гражданско-правовых отношениях по установке и открытию памятного знака в 2018 году.

Памятный знак в селе Аксай был установлен в 2018 году в рамках проекта "Вернуть достоинство" в память 68 человек - жертв массового уничтожения еврейского населения во время временной немецко-фашистской оккупации 1942-1943 гг.



