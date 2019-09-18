



В Волгоградском еврейском общинном центре уточнили, что этот памятный знак в селе Аксай был установлен в 2018 году в рамках проекта «Вернуть достоинство» в память 68 человек - жертв массового уничтожения еврейского населения во время временной немецко-фашистской оккупации 1942-1943 гг.

В Волгоградской области задержан 30-летний житель Октябрьского района, которого подозревают в осквернении памятного знака в селе Аксай. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, в одном из местных парков облили желтой краской знак, установленный в рамках проекта Российско-Еврейского конгресса и центра «Холокост». Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко взял расследование этого дела на контроль. Для раскрытия этого преступления создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников аппарата главка.