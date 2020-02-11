Здравоохранение 11.02.2020 17:20
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11.02.2020 17:20
Приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию гражданам Китая. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня официально уведомило УМВД России по городу Волгограду.
Поясняется, что сделано это в рамках исполнения распоряжения правительства РФ от 31 января 2020 года № 153-р, согласно которому прекращен безвизовый режим въезда для туристов из КНР и приостановлена выдача виз для рабочих из Китая. В документе указано, что такие меры обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.
На основании распоряжения правительства РФ подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России временно приостановлен прием документов от граждан КНР, находящимся за пределами России.
О решении временно запретить выдачу рабочих виз гражданам Китая в связи с угрозой распространения коронавируса в конце января текущего заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Новый вирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года.
Согласно последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, уже превысило 42,6 тысячи, из которых скончались более тысячи человек.
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