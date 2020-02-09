В Волгоградской области отбирают еду на улице и крадут алкоголь





В Камышине росгвардейцы вневедомственной охраны задержали 34-летнего мужчину, который вместе со своими двумя подельниками под угрозой физической расправы отобрал чужую еду. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росгвардии, местный безработный со своими товарищами напали на 20-летнего разносчика пиццы и отобрали у него коробки. Также установлены и задержаны остальные участники преступления.

А в Тракторозаводском районе Волгограда задержали 34-летнего ранее судимого за разбой жителя Краснооктябрьского района, который украл элитный алкоголь из магазина.



