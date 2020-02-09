В Волгоградской области отбирают еду на улице и крадут алкоголь

Происшествия 09.02.2020 13:28
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09.02.2020 13:28
В Камышине росгвардейцы вневедомственной охраны задержали 34-летнего мужчину, который вместе со своими двумя подельниками под угрозой физической расправы отобрал чужую еду. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росгвардии, местный безработный со своими товарищами напали на 20-летнего разносчика пиццы и отобрали у него коробки. Также установлены и задержаны остальные участники преступления.
А в Тракторозаводском районе Волгограда задержали 34-летнего ранее судимого за разбой жителя Краснооктябрьского района, который украл элитный алкоголь из магазина.
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