В Волгограде отец-алиментщик предложил деньги приставу и стал уголовником





К 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 41-летний житель Красноармейского района за покушение на дачу взятки судебному приставу. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина, который имел долг по алиментам на содержание двоих несовершеннолетних сыновей, за 12 тысяч рублей пытался решить вопрос о снятии временного ограничения на пользование специальным правом в виде права управления транспортным средством.

Красноармейским районным судом установлено, что в октябре 2019 года фигурант дела прибыл к судебному приставу-исполнителю и предложил взятку. Однако довести до конца преступный умысел он не смог, поскольку его действия были пресечены сотрудниками полиции.

Вину в содеянном мужчина полностью признал. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками отделения № 8 ОЭБ и ПК УМВД по г.Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось СО по Красноармейскому району г.Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области.

Приговор в законную силу пока не вступил.



