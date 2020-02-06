Волгоградская компания примет на работу электромонтеров

Экономика 06.02.2020 13:54 Реклама
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06.02.2020 13:54 Реклама
Сервисный центр «Волгоградэнергонефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» примет на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда.
Сфера деятельности: энергетика. График работы: 5/2 (40 часовая рабочая неделя). Система оплаты труда: повременно-премиальная (оклад + премия за фактически отработанное время), оклад 23450 - 26070, в зависимости от конкретной вакансии.
Предприятие гарантирует официальное трудоустройство по трудовому договору на постоянной основе, согласно ТК РФ, соцпакет. Обращаться по тел. (8442)25-29-37, (8442) 55-62-11.
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