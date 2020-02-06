Расследования

В Волгограде химику-самоучке дали 10 лет за домашнюю нарколабораторию

Расследования 06.02.2020 12:18
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06.02.2020 12:18


К 10 годам колонии строгого режима приговорен 20-летний житель Волгограда за незаконное производство наркотических средств в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такой приговор вынес Советский районный суд.
Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела в ноябре 2018 года в Интернете вступил в сговор с сообщником для совместной деятельности по производству и сбыту наркотических средств. В обязанности подсудимого входило получение от соучастника веществ и прекурсоров, необходимых для производства наркотических средств, а также незаконное производство в кустарных условиях синтетических наркотиков для последующей передачи за денежное вознаграждение сообщнику. Нарколабораторию он организовал в съемном домовладении в Советском районе. 
Используя приобретенное специальное оборудование, химические реактивы и полученные прекурсоры, молодой человек изготовил более 50 граммов сильнодействующего наркотического средства, после чего был задержан бойцами спецподразделения "Гром" и оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка. 
Расследование уголовного дела осуществлялось СЧ СУ Управления МВД России по г. Волгограду. Вину молодой человек полностью признал.

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