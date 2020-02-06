Общество

«Пью соду»: в Волгоградской области онкобольного без гражданства отказываются лечить

Общество 06.02.2020 09:26
11
06.02.2020 09:26




54-летний Сурен Бакоян из Михайловки Волгоградской области вынужден лечиться народными средствами от онкологии. Как рассказали ИА «Высота 102» родственники мужчины, у Сурена Бакояна нет российского гражданства, из-за чего он не может получить медицинскую помощь. «Когда ему совсем плохо, вызываем скорую, его везут в Михайловскую больницу, он там час посидит, его отправляют домой – нет документов. Мы уже не знаем, что делать. Он страдает, а мы не можем ему помочь. Ищем какие-то народные способы, но это мало помогает», - говорит его родственница Эстер. 
Сурен Бакоян приехал в Волгоградскую область из Армении в 1992 году. По его словам, в 2007 году он попал в тюрьму за мошенничество, совершенное в Тамбовской области, отсидел семь лет. Как он говорит, его "подставили". Как утверждает Сурен Асадович, российский паспорт ему выдали в тюрьме, однако через некоторое время аннулировали. Вот уже шестой год он живет безо всяких документов в статусе лица без гражданства. Мужчина говорит, что от него отказалась и Армения и он уже давно не гражданин и этой страны. «В миграционной службе мне сказали, что для получения российского гражданства я должен снять судимость. Но суд мне в этом отказал. Сейчас я обжалую последний отказ в четвертом кассационном суде в Краснодаре. Но мне уже даже не гражданство нужно, а, чтобы мне оказали медицинскую помощь. У меня рак желудка. Когда совсем плохо, пью соду. Сил уже нет, хочется повеситься». – плачет Сурен. 
У гражданской супруги Сурена тоже нет российского гражданства. Точнее, оно было. Но женщина в 45 лет сдала паспорт на замену и с той поры, по словам Сурена, ждет новый документ уже два года. «Живем на то, что дают родственники, влезли в долги. Сил остается все меньше. Просто хочу, чтобы мне облегчили боль», - признается мужчина.
Журналисты ИА «Высота 102» рассказали об этой истории Юрию Викторовичу Корзееву – главному специалисту аппарата уполномоченного по правам человека по Волгоградской области Валерия Ростовщикова. Юрий Викторович пообещал все выяснить и главное – помочь. 
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Общество
06.02.2020 12:52
Общество 06.02.2020 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
06.02.2020 12:18
Общество 06.02.2020 12:18
Комментарии 1

0
Далее
Общество
06.02.2020 11:01
Общество 06.02.2020 11:01
Комментарии 12

0
Далее
Общество
06.02.2020 09:40
Общество 06.02.2020 09:40
Комментарии 2

0
Далее
Общество
06.02.2020 09:26
Общество 06.02.2020 09:26
Комментарии 2

0
Далее
Общество
06.02.2020 08:54
Общество 06.02.2020 08:54
Комментарии 5

0
Далее
Общество
06.02.2020 08:20
Общество 06.02.2020 08:20
Комментарии 7

0
Далее
Общество
06.02.2020 06:59
Общество 06.02.2020 06:59
Комментарии 1

0
Далее
Общество
05.02.2020 16:35
Общество 05.02.2020 16:35
Комментарии 1

0
Далее
Общество
05.02.2020 11:48
Общество 05.02.2020 11:48
Комментарии 1

0
Далее
Общество
05.02.2020 10:40
Общество 05.02.2020 10:40
Комментарии 40

0
Далее
Общество
05.02.2020 10:00
Общество 05.02.2020 10:00
Комментарии 4

0
Далее
Общество
05.02.2020 08:16
Общество 05.02.2020 08:16
Комментарии 2

0
Далее
Общество
04.02.2020 19:06
Общество 04.02.2020 19:06
Комментарии 3

0
Далее
Общество
04.02.2020 15:57
Общество 04.02.2020 15:57
Комментарии 22

0
Далее

Лента новостей

12:52
Убыль населения Волгоградской области остановят федеральными траншамиСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде химику-самоучке дали 10 лет за домашнюю нарколабораториюСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде назвали районы с самой высокой безработицейСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде экс-налоговик идет под суд за получение взятки от бизнесменаСмотреть фотографии
11:01
Волгоградец предложил главе Дзержинского района разобраться с «авгиевыми конюшнями»Смотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области браконьера лишили ружья за стрельбу по зайцамСмотреть фотографии
10:12
В Волжском вынесли приговор «пьяной захватчице» детского садаСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде возле областной больницы №1 появятся разворотная площадка и прогулочная зонаСмотреть фотографии
09:26
«Пью соду»: в Волгоградской области онкобольного без гражданства отказываются лечитьСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
В Волгограде контору из Брянска уличили в неприличной рекламеСмотреть фотографии
08:55
Нырнул «щучкой»: в Волжском мужчина пробил головой дверное стекло «Покупочки»Смотреть фотографии
08:54
Жителю Волгоградской области грозит тюрьма за нелегальное использование «народного достояния»Смотреть фотографии
08:20
В Волгограде снегопад обрек дорожников на бессонную ночьСмотреть фотографии
06:59
В волгоградских вузах продлили каникулы для китайских студентовСмотреть фотографии
19:05
Фанат волгоградского «Ротора» получил реальный срок за организацию избиения болельщиков из СаратоваСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
В Волжском раскрыты кражи имущества тепловых сетейСмотреть фотографии
17:44
Депутаты Волгоградской облдумы приготовили осторожные вопросы губернатору Смотреть фотографии
17:27
Квартет мошенников выслушал приговор за продажу чужой квартиры в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:35
Февраль разбушевался: Волгоградская область окажется во власти мокрого снега, метели и гололедаСмотреть фотографии
16:13
Экс-директор волгоградского горпитомника получил тюремный срокСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде "Горэколес" задолжал 1,4 миллиона за содержание противопожарных преградСмотреть фотографии
15:25
На ликвидированных свалках Волго-Ахтубинской поймы ищут мусор под землейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:54
Вырубленные деревья на Центральной набережной Волгограда оценили в 2 млн рублейСмотреть фотографии
13:49
У приезжающих в Волгоградскую область китайцев будут искать короновирусСмотреть фотографии
12:36
Олег Савченко: выводы аудита Счетной палаты по нацпроектам помогут Волгоградской области закрепить лидерствоСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде двое медработников выдавали таксистам «липовые» справки от наркологов и психиатровСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде шестерых производителей «левого» алкоголя ждет судСмотреть фотографии
12:09
У волгоградской пенсионерки с карты мошенники сняли почти 1,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
11:48
На восстановление движения трамваев в Волгограде ушло четыре часаСмотреть фотографии
10:40
Взялись за органы: чиновников администрации Волгоградской области ждет кадровая «встряска» Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 