









54-летний Сурен Бакоян из Михайловки Волгоградской области вынужден лечиться народными средствами от онкологии. Как рассказали ИА «Высота 102» родственники мужчины, у Сурена Бакояна нет российского гражданства, из-за чего он не может получить медицинскую помощь. «Когда ему совсем плохо, вызываем скорую, его везут в Михайловскую больницу, он там час посидит, его отправляют домой – нет документов. Мы уже не знаем, что делать. Он страдает, а мы не можем ему помочь. Ищем какие-то народные способы, но это мало помогает», - говорит его родственница Эстер.

Сурен Бакоян приехал в Волгоградскую область из Армении в 1992 году. По его словам, в 2007 году он попал в тюрьму за мошенничество, совершенное в Тамбовской области, отсидел семь лет. Как он говорит, его "подставили". Как утверждает Сурен Асадович, российский паспорт ему выдали в тюрьме, однако через некоторое время аннулировали. Вот уже шестой год он живет безо всяких документов в статусе лица без гражданства. Мужчина говорит, что от него отказалась и Армения и он уже давно не гражданин и этой страны. «В миграционной службе мне сказали, что для получения российского гражданства я должен снять судимость. Но суд мне в этом отказал. Сейчас я обжалую последний отказ в четвертом кассационном суде в Краснодаре. Но мне уже даже не гражданство нужно, а, чтобы мне оказали медицинскую помощь. У меня рак желудка. Когда совсем плохо, пью соду. Сил уже нет, хочется повеситься». – плачет Сурен.

У гражданской супруги Сурена тоже нет российского гражданства. Точнее, оно было. Но женщина в 45 лет сдала паспорт на замену и с той поры, по словам Сурена, ждет новый документ уже два года. «Живем на то, что дают родственники, влезли в долги. Сил остается все меньше. Просто хочу, чтобы мне облегчили боль», - признается мужчина.

Журналисты ИА «Высота 102» рассказали об этой истории Юрию Викторовичу Корзееву – главному специалисту аппарата уполномоченного по правам человека по Волгоградской области Валерия Ростовщикова. Юрий Викторович пообещал все выяснить и главное – помочь.



