



Недавно Счетная палата России опубликовала промежуточные результаты анализа реализации 8 из 13 нацпроектов и систематизировала выявленные недостатки. Вывод аудиторов - почти по всем проектам есть ситуации, когда показатели не позволяют добиться цели. Это касается таких национальных проектов как «Безопасные и качественные дороги», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», «Культура», «Производительность труда и поддержка занятости» и других. Например, проект «Экология», как отмечают в Счетной палате, пока проваливается не только по освоению выделенных средств, но по таким направлениям, как повышение качества питьевой воды. В проект почему-то не попали населенные пункты без централизованного водоснабжения.

Депутат Волгоградской областной Думы Олег Савченко, являющийся председателем парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области, считает выводы Счетной палаты полезными и своевременными.

« Цель каждого аудита — критически оценить текущую ситуацию, чтобы устранить недочеты и быстрее выйти на верный результат. Даже если где-то в каких-то регионах есть трудности, связанные с исполнением проектов или сроками, то ничего в этом страшного нет. Главное, что в Российской Федерации поставлены стратегические задачи по выстраиванию инфраструктуры и заложены на это средства. И новый премьер-министр как раз и ставит задачей ускорить сроки реализации нацпроектов и показать результаты»,- говорит Олег Савченко. Он отмечает, что в Волгоградской области еще до старта нацпроектов уже была выстроена реалистичная система получения и эффективного распределения бюджетных средств. Благодаря этому регион сегодня находится в лидерах по реализации нацпроектов. «Территория была дотационной, бюджет был банкротным, поэтому стратегических задач в Волгоградской области долгое время не было, была одна задача — выжить. Сегодня бюджет региона уже профицитный, и наступил момент, когда наконец мы можем участвовать во всех нацпроектах. Тут надо отдать должное нынешней администрации региона», - отмечает Олег Савченко.







