Происшествия

В Волгоградской области восьмиклассник выстрелил в одинадцатиклассника

Происшествия 02.02.2020 09:49
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02.02.2020 09:49


С простреленной головой и шеей в районную больницу Киквидзенского района Волгоградской области поступил ученик 11 класса одной из сельских школ, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. Как удалось выяснить информагентству в органах местного самоуправления, инцидент произошел накануне 1 февраля. По предварительным данным, следователи предполагают, что выстрел произвел несовершеннолетний восьмиклассник, который открыл сейф, где хранилось охотничье ружье отца, взял оружие и по неизвестной причине выстрелил в старшего товарища.

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