От Сталинграда - до Великой Победы

В подвале универмага в Волгограде 77-ю годовщину пленения Паулюса отметили традиционной реконструкцией

От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2020 16:19
1
31.01.2020 16:19


Сегодня в волгоградском музее «Память» по многолетней традиции провели реконструкцию пленения штаба 6-й армии Вермахта, сообщает ИА «Высота 102».
Как известно, историческое событие, сыгравшее одну из ключевых ролей в окончании Сталинградской битвы, произошло ранним утром 31 января 1943 года в подвале универмага, где сейчас располагается музей. Переговоры с немецким командующим вел начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин. Он выполнил доверенную ему миссию блестяще - убедил Паулюса, что ему будут предоставлены все условия по нормам международного права и принял капитуляцию южной группы немецких войск.

«…Мы сразу увидели Паулюса. Одетый в шинель, заложив назад руки, медленно шагал от двери в противоположную сторону. Я вошёл в комнату. Паулюс повернулся к двери и, увидев меня, остановился…Пятидесятитрёхлетний фельдмаршал был выше среднего роста, худощавый, пожалуй, излишне прямой, подтянутый, выхоленный. Сейчас лицо его было бледно. Он смотрел на нас усталыми глазами. Я назвал себя и объявил его пленником. Паулюс подошёл ко мне и, высоко подняв правую руку, на скверном русском языке произнёс: «Фельдмаршал германской армии Паулюс сдаётся Красной Армии в плен», вспоминал Иван Ласкин в своей книге «На пути к перелому».
Вместе с Фридрихом Паулюсом были пленены свыше 91 тысячи фашистских солдат и офицеров, а также 24 генерала. 
Сегодня реконструкторы также показали работу немецкого госпиталя.



Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
От Сталинграда - до Великой Победы
31.01.2020 14:48
От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2020 14:48
Комментарии 1

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
31.01.2020 13:25
От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2020 13:25
Комментарии 1

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
29.01.2020 10:40
От Сталинграда - до Великой Победы 29.01.2020 10:40
Комментарии 9

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.01.2020 14:20
От Сталинграда - до Великой Победы 10.01.2020 14:20
Комментарии 5

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
12.12.2019 08:10
От Сталинграда - до Великой Победы 12.12.2019 08:10
Комментарии 3

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
03.12.2019 11:22
От Сталинграда - до Великой Победы 03.12.2019 11:22
Комментарии 5

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
25.11.2019 15:40
От Сталинграда - до Великой Победы 25.11.2019 15:40
Комментарии 17

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
20.11.2019 18:25
От Сталинграда - до Великой Победы 20.11.2019 18:25
Комментарии 2

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
19.11.2019 15:47
От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2019 15:47
Комментарии 1

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
19.11.2019 07:54
От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2019 07:54
Комментарии 6

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
16.11.2019 08:23
От Сталинграда - до Великой Победы 16.11.2019 08:23
Комментарии 2

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
13.11.2019 12:05
От Сталинграда - до Великой Победы 13.11.2019 12:05
Комментарии 1

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.11.2019 12:45
От Сталинграда - до Великой Победы 08.11.2019 12:45
Комментарии 3

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.11.2019 10:39
От Сталинграда - до Великой Победы 08.11.2019 10:39
Комментарии 0

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.10.2019 15:38
От Сталинграда - до Великой Победы 10.10.2019 15:38
Комментарии 4

0
Далее

Лента новостей

18:13
В России зафиксированы первые два случая коронавирусаСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде мифический «Дом творчества» начал маскировкуСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде угнали черный внедорожник и серебристый лодочный прицепСмотреть фотографии
16:49
Из состава Общественного совета при УМВД России по Волгограду выпал бизнесмен КалонкинСмотреть фотографии
16:21
Центральный суд Волгограда арестовал подозреваемого в убийстве 16-летнего студентаСмотреть фотографии
16:19
В подвале универмага в Волгограде 77-ю годовщину пленения Паулюса отметили традиционной реконструкциейСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде прокурор запросил для фигуранта "собачьего" дела 2,5 года колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:50
В Городищенском районе Волгоградской области МУП наказали рублем за опасную водуСмотреть фотографии
14:48
Не молчи, дай сигнал: в Волгограде почтили память жертв ХолокостаСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде пьяный водитель-рецидивист попался в 9-й разСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
В Волгограде решили снести "Китай город"Смотреть фотографии
13:36
На участие волгоградских казаков в параде на Красной площади могут потратить 4 млн рублейСмотреть фотографии
12:46
Миллион за коррупцию выплатила фирма по продаже алкоголя в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Железное месиво из-за летней резины: в Волгограде восстановили движение после массового ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
В Кировском районе Волгограда в ДТП пострадали 6 пассажиров маршрутки «29С»Смотреть фотографии
10:50
В Волгограде прикрыли нелегальную торговлю картами техосмотра автоСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области школьный автобус улетел в кювет – трое детей госпитализированыСмотреть фотографии
10:27
Грипп, ОРВИ: как защититься?Смотреть фотографии
10:22
Роковое столкновение: по Волгоградом за вечер на трассах погибло двое водителейСмотреть фотографии
10:02
ФСБ вскрыла махинации в рамках оборонзаказа при участии сына директора Волгоградского завода радиоборудованияСмотреть фотографии
09:27
В массовом ДТП на Второй Продольной в Волгограде пострадали трое человекСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
«Смягчить барьеры»: глава Волгограда выступил на заседании Совета при президенте РФСмотреть фотографии
08:39
«Люди – вы сволочи?»: в Ерзовке Волгоградской области травят крысиным ядом чипированных собак (ВИДЕОШОК)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:38
До суда дошло громкое дело о кражах багажа в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
18:50
В Волгограде искалеченный рабочий после падения с 5-го этажа отсудил у строителей 1 млн рублейСмотреть фотографии
17:38
Сбербанк вошел в пятерку лучших работодателей для студентовСмотреть фотографии
17:14
Аннулировать: Волгоградское УФАС признало нарушения в скандальной закупке авто для чиновников обладминистрации Смотреть фотографии
15:06
Мандала для Волгограда: буддийские монахи поделились положительной энергиейСмотреть фотографии
14:25
Акселерация бизнеса: открытый в рамках нацпроекта Центр прототипирования в Волгограде набирает оборотыСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде руководство коммерческой «скорой помощи» подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 