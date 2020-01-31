



Сегодня в волгоградском музее «Память» по многолетней традиции провели реконструкцию пленения штаба 6-й армии Вермахта, сообщает ИА «Высота 102».

Как известно, историческое событие, сыгравшее одну из ключевых ролей в окончании Сталинградской битвы, произошло ранним утром 31 января 1943 года в подвале универмага, где сейчас располагается музей. Переговоры с немецким командующим вел начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин. Он выполнил доверенную ему миссию блестяще - убедил Паулюса, что ему будут предоставлены все условия по нормам международного права и принял капитуляцию южной группы немецких войск.





«…Мы сразу увидели Паулюса. Одетый в шинель, заложив назад руки, медленно шагал от двери в противоположную сторону. Я вошёл в комнату. Паулюс повернулся к двери и, увидев меня, остановился…Пятидесятитрёхлетний фельдмаршал был выше среднего роста, худощавый, пожалуй, излишне прямой, подтянутый, выхоленный. Сейчас лицо его было бледно. Он смотрел на нас усталыми глазами. Я назвал себя и объявил его пленником. Паулюс подошёл ко мне и, высоко подняв правую руку, на скверном русском языке произнёс: «Фельдмаршал германской армии Паулюс сдаётся Красной Армии в плен», вспоминал Иван Ласкин в своей книге «На пути к перелому».

Вместе с Фридрихом Паулюсом были пленены свыше 91 тысячи фашистских солдат и офицеров, а также 24 генерала.

Сегодня реконструкторы также показали работу немецкого госпиталя.











