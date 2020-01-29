В Волгограде двое мигрантов осуждены за применение насилия в отношении полицейского





К 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима осуждены двое граждан стран ближнего зарубежья, которые побили полицейского в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Волгограду. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговором Дзержинского районного суда 29-летний и 52-летний мужчины признаны виновными в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Установлено, что 3 июня 2019 года оба фигуранта находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Волгограду, где ожидали депортации за пределы страны по решению суда. Мужчины содержались в одной камере.

В вечернее время под предлогом ухудшения самочувствия один из них попросил вызвать в камеру медицинского работника. После прибытия в камеру медицинского работника и полицейского отделения обеспечения внутреннего и пропускного режима мужчина, жаловавшийся на ухудшение здоровья, попытался самовольно выйти из камеры.

Игнорируя требования полицейского о прекращении противоправного поведения, осужденный, выйдя из камеры, толкнул стража порядка, от чего последний упал на пол. Второй фигурант уголовного дела также вышел из камеры и ударил полицейского в область грудной клетки.

На помощь коллеге прибыли иные сотрудники дежурной смены, заметив приближение которых, осужденные возвратились в свою камеру. В результате указанных действий полицейскому причинены многочисленные ссадины и кровоподтеки. Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом по Дзержинскому району г.Волгограда СУ СКР по Волгоградской области.

Вину фигуранты уголовного дела признали.



