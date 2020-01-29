От Сталинграда - до Великой Победы

«Придем, когда вам удобно»: комиссия обследует разваливающийся дом ветерана войны из Волгоградской области

От Сталинграда - до Великой Победы 29.01.2020 10:40
6
29.01.2020 10:40


Не иначе как прорывом можно назвать события, которые стали происходить в истории ветерана Великой Отечественной войны, 93-летней Татьяны Григорьевны Харлановой из села Тростянка Еланского района Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» родственники бабушки, они получили письмо из администрации Тростянского сельского поселения, в котором чиновники сообщают о своем намерении посетить дом Татьяны Григорьевны в составе межведомственной комиссии для обследования строения и выдачи заключения о его пригодности или непригодности для проживания - «в удобное для вас время». В документе указано, что сельская администрация выполняет поручение прокуратуры Еланского района. 
Напомним, уже около года родные труженицы тыла, ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Григорьевны Харлановой не могут добиться от чиновников сельской администрации каких-либо действий для обследования дома, который находится в плачевном состоянии. В сельской администрации требуют от родных ветерана войны документы о межевании и постановке строения на кадастровый учет, а последняя попытка провести обследование дома провалилась из-за того, что ее сын не рискнул привезти престарелую мать из Астрахани, куда он ее забрал из-за невозможности дальнейшего проживания в ветхом строении.
«Мы глазам своим не верим. Уже год мы бьемся, чтобы комиссия осмотрела дом. Всегда находились какие-то причины, чтобы этого не делать – то документов нет, то без хозяйки они якобы зайти туда не могут, хотя у моего мужа есть доверенность на совершение любых действий от имени матери. У нас уже силы заканчиваются  – муж постоянно курсирует из Астрахани в Еланский район, чтобы решать эти проблемы», - говорит супруга Сергея Ивановича, сына Татьяны Григорьевны. 

Татьяна Григорьевна Харланова – труженица тыла, во время войны она работала на полях, выращивала хлеб для армии, принимала участие в возведении оборонительных сооружений во время Сталинградской битвы. Всю свою жизнь бабушка прожила в селе Тростянка, однако ее дом совсем обветшал – провалились полы, выпали куски потолка, по стенам пошли трещины. Женщину забрали ее родные и стали добиваться обследования дома, который они считают непригодным для проживания. Однако сделать это до сих пор не удалось. Представляющий интересы ветерана войны юрист Азамат Аминов считает, что затягивают этот процесс чиновники намеренно. Ведь в случае признания дома ветерана войны непригодным для проживания местные власти должны будут наделить Татьяну Григорьевну статусом нуждающейся в получении жилья, поставить ее в очередь и выделить квадратные метры за счет средств бюджета, которых, как известно, всегда не хватает.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
От Сталинграда - до Великой Победы
10.01.2020 14:20
От Сталинграда - до Великой Победы 10.01.2020 14:20
Комментарии 5

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
12.12.2019 08:10
От Сталинграда - до Великой Победы 12.12.2019 08:10
Комментарии 3

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
03.12.2019 11:22
От Сталинграда - до Великой Победы 03.12.2019 11:22
Комментарии 5

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
25.11.2019 15:40
От Сталинграда - до Великой Победы 25.11.2019 15:40
Комментарии 17

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
20.11.2019 18:25
От Сталинграда - до Великой Победы 20.11.2019 18:25
Комментарии 2

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
19.11.2019 15:47
От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2019 15:47
Комментарии 1

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
19.11.2019 07:54
От Сталинграда - до Великой Победы 19.11.2019 07:54
Комментарии 6

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
16.11.2019 08:23
От Сталинграда - до Великой Победы 16.11.2019 08:23
Комментарии 2

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
13.11.2019 12:05
От Сталинграда - до Великой Победы 13.11.2019 12:05
Комментарии 1

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.11.2019 12:45
От Сталинграда - до Великой Победы 08.11.2019 12:45
Комментарии 3

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.11.2019 10:39
От Сталинграда - до Великой Победы 08.11.2019 10:39
Комментарии 0

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.10.2019 15:38
От Сталинграда - до Великой Победы 10.10.2019 15:38
Комментарии 4

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
18.09.2019 13:20
От Сталинграда - до Великой Победы 18.09.2019 13:20
Комментарии 0

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
28.08.2019 09:49
От Сталинграда - до Великой Победы 28.08.2019 09:49
Комментарии 9

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
24.08.2019 19:51
От Сталинграда - до Великой Победы 24.08.2019 19:51
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:14
Исторический момент: на башне железнодорожного вокзала в Волгограде снова бьют часыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
В Волгограде УК-банкрот выставила многотысячные счета жильцам отправленного в «свободное плавание» домаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
В Волгограде предлагают зарплату в 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:13
Нацпроект в действии: предприниматели Волгоградской области открывают новые возможностиСмотреть фотографии
12:48
В 2019 году четверть вкладов в Поволжском банке Сбербанка было открыто онлайнСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде выстрелами остановили наркоторговца, ранившего ножом спецназовцаСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде двое мигрантов осуждены за применение насилия в отношении полицейскогоСмотреть фотографии
11:38
Лучшим молодым учителям в Волгоградской области дадут по 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:18
Со станции в Волжском угнали погрузчикСмотреть фотографии
10:40
«Придем, когда вам удобно»: комиссия обследует разваливающийся дом ветерана войны из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области глава поселения ответит за присвоение денег по фиктивным контрактамСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом легковушка врезалась в стену дома, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде пятеро подозреваемых в грабеже стали жертвами приятеля-мошенникаСмотреть фотографии
08:52
Речевой робот принимает показания и ночьюСмотреть фотографии
08:39
Волгоградские чиновники и депутаты "съедят" миллиард рублейСмотреть фотографии
17:24
Администрация Дзержинского района Волгограда дает пять дней на снос гаражейСмотреть фотографии
17:10
Суд требует от чиновников срочно убрать 8 свалок на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
16:30
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил ретро-девушекСмотреть фотографии
16:21
Пограничные институты ФСБ России набирают волгоградцевСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде скончался экс-кандидат в депутаты гордумыСмотреть фотографии
15:12
256 домов Волгограда обследуют на предмет целесообразности проведения капремонтаСмотреть фотографии
15:02
«Излишества и роскошь»: закупку автомобилей для чиновников Волгоградской области проверят на законность Смотреть фотографии
13:00
"Ожоги лица с частичной потерей носа": в Волгограде медсестра ответит за нанесенные младенцу увечьяСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде двое осужденных за неуплату налогов бизнесменов станут беднее на 11,4 млн рублейСмотреть фотографии
11:46
После экологического скандала в Калаче-на-Дону в Волгоградской области озаботились строительным мусоромСмотреть фотографии
11:11
В Волгоградской области пенсионерка выбросилась с 4-го этажа больницыСмотреть фотографии
11:07
Жители Волгоградской области задолжали банкам 25 миллиардов рублей по кредитамСмотреть фотографии
10:51
В СУ СКР раскрыли подробности расследования коррупционного преступления в волгоградском техникуме Смотреть фотографии
10:33
«Похожа на собаку-людоеда»: волгоградцы сняли на видео опасного пса на злосчастной улице РионскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
В Волгоградской области мужчина убил брата одним ударомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 