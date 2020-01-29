



Не иначе как прорывом можно назвать события, которые стали происходить в истории ветерана Великой Отечественной войны, 93-летней Татьяны Григорьевны Харлановой из села Тростянка Еланского района Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» родственники бабушки, они получили письмо из администрации Тростянского сельского поселения, в котором чиновники сообщают о своем намерении посетить дом Татьяны Григорьевны в составе межведомственной комиссии для обследования строения и выдачи заключения о его пригодности или непригодности для проживания - «в удобное для вас время». В документе указано, что сельская администрация выполняет поручение прокуратуры Еланского района.

Напомним, уже около года родные труженицы тыла, ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Григорьевны Харлановой не могут добиться от чиновников сельской администрации каких-либо действий для обследования дома, который находится в плачевном состоянии. В сельской администрации требуют от родных ветерана войны документы о межевании и постановке строения на кадастровый учет, а последняя попытка провести обследование дома провалилась из-за того, что ее сын не рискнул привезти престарелую мать из Астрахани, куда он ее забрал из-за невозможности дальнейшего проживания в ветхом строении.

«Мы глазам своим не верим. Уже год мы бьемся, чтобы комиссия осмотрела дом. Всегда находились какие-то причины, чтобы этого не делать – то документов нет, то без хозяйки они якобы зайти туда не могут, хотя у моего мужа есть доверенность на совершение любых действий от имени матери. У нас уже силы заканчиваются – муж постоянно курсирует из Астрахани в Еланский район, чтобы решать эти проблемы», - говорит супруга Сергея Ивановича, сына Татьяны Григорьевны.





Татьяна Григорьевна Харланова – труженица тыла, во время войны она работала на полях, выращивала хлеб для армии, принимала участие в возведении оборонительных сооружений во время Сталинградской битвы. Всю свою жизнь бабушка прожила в селе Тростянка, однако ее дом совсем обветшал – провалились полы, выпали куски потолка, по стенам пошли трещины. Женщину забрали ее родные и стали добиваться обследования дома, который они считают непригодным для проживания. Однако сделать это до сих пор не удалось. Представляющий интересы ветерана войны юрист Азамат Аминов считает, что затягивают этот процесс чиновники намеренно. Ведь в случае признания дома ветерана войны непригодным для проживания местные власти должны будут наделить Татьяну Григорьевну статусом нуждающейся в получении жилья, поставить ее в очередь и выделить квадратные метры за счет средств бюджета, которых, как известно, всегда не хватает.



