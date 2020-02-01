В Волгоградской области закрылись почти 3 тысячи ИП и малых предприятий

Экономика 01.02.2020 10:20
5
01.02.2020 10:20
В Волгоградской области в 2018 году было зарегистрировано 26,6 тысяч малых предприятий. В 2017 году в регионе работали 28,6 тысяч МП. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликованы Волгоградстатом. Также в регионе снизилось и количество индивидуальных предпринимателей. В 2018 году в Волгоградской области таких насчитывалось 40,4 тысячи, а в 2017 году было 41,3 тысячи.
В 2018 году количество малых предприятий снизилось практически во всех регионах ЮФО, однако не так резко, как в Волгоградской области. В частности, в Краснодарском крае – с 81,1 тысячи до 79,2 тысяч, в Ростовской – с 54,2 до 52,6 тысяч. В Севастополе этот показатель не изменился – 7,9 тысяч. А вот в Астраханской области количество малых предприятий, наоборот, выросло. В 2017 году в регионе насчитывалось 17,5 тысяч МП, а в 2018 году – уже 20,3 тысячи.
Больше всего индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в Краснодарском крае – 156,6 тысяч в 2018 году (165,8 тысяч в 2017 году). В Ростовской области в 2018 году работали 107,5 тысяч ИП (109,3 тысячи в 2017 году). Самый высокий прирост количества индивидуальных предпринимателей в 2018 году зафиксирован в Адыгее – 8,5 тысяч (в 2017 году 6,8 тысяч).
Реклама
ВТБ запускает автомобильный маркетплейс31.01.2020 16:37
Экономика 31.01.2020 16:37
Акселерация бизнеса: открытый в рамках нацпроекта Центр прототипирования в Волгограде набирает обороты30.01.2020 14:25
Экономика 30.01.2020 14:25
В Волгограде продают за долги 1136 пар бракованной обуви30.01.2020 12:33
Экономика 30.01.2020 12:33
В Волгограде открыли отделение Международного коммерческого арбитражного суда29.01.2020 16:19
Экономика 29.01.2020 16:19
Число пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» выросло в шесть раз29.01.2020 16:13
Экономика 29.01.2020 16:13
Нацпроект в действии: предприниматели Волгоградской области открывают новые возможности29.01.2020 13:13
Экономика 29.01.2020 13:13
Комментарии 12
В 2019 году четверть вкладов в Поволжском банке Сбербанка было открыто онлайн29.01.2020 12:48
Экономика 29.01.2020 12:48
Речевой робот принимает показания и ночью29.01.2020 08:52
Экономика 29.01.2020 08:52
256 домов Волгограда обследуют на предмет целесообразности проведения капремонта28.01.2020 15:12
Экономика 28.01.2020 15:12
В Волгоградской области статус самозанятых получили 2200 человек27.01.2020 12:54
Экономика 27.01.2020 12:54
Почему покупать жилье нужно именно сейчас и за что сказать спасибо эскроу-счетам27.01.2020 08:07
Экономика 27.01.2020 08:07
В Волгограде еще одно «наследие» семьи экс-депутата Госдумы ушло с молотка26.01.2020 17:11
Экономика 26.01.2020 17:11
Комментарии 15
В Волгограде из требуемых профессий больше всех платят крановщикам и сантехникам26.01.2020 14:54
Экономика 26.01.2020 14:54
В Волгограде у предпринимателя отобрали 570 пачек контрабандных сигарет25.01.2020 19:50
Экономика 25.01.2020 19:50
Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка провел лекцию для студентов Волгоградского института управления24.01.2020 16:05
Экономика 24.01.2020 16:05
Реклама