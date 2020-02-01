Экономика

В Волгоградской области закрылись почти 3 тысячи ИП и малых предприятий

Экономика 01.02.2020 10:20
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01.02.2020 10:20


В Волгоградской области в 2018 году было зарегистрировано 26,6 тысяч малых предприятий. В 2017 году в регионе работали 28,6 тысяч МП. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликованы Волгоградстатом. Также в регионе снизилось и количество индивидуальных предпринимателей. В 2018 году в Волгоградской области таких насчитывалось 40,4 тысячи, а в 2017 году было 41,3 тысячи. 
В 2018 году количество малых предприятий снизилось практически во всех регионах ЮФО, однако не так резко, как в Волгоградской области. В частности, в Краснодарском крае – с 81,1 тысячи до 79,2 тысяч, в Ростовской – с 54,2 до 52,6 тысяч. В Севастополе этот показатель не изменился – 7,9 тысяч. А вот в Астраханской области количество малых предприятий, наоборот, выросло. В 2017 году в регионе насчитывалось 17,5 тысяч МП, а в 2018 году – уже 20,3 тысячи. 
Больше всего индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в Краснодарском крае – 156,6 тысяч в 2018 году (165,8 тысяч в 2017 году). В Ростовской области в 2018 году работали 107,5 тысяч ИП (109,3 тысячи в 2017 году). Самый высокий прирост количества индивидуальных предпринимателей в 2018 году зафиксирован в Адыгее – 8,5 тысяч (в 2017 году 6,8 тысяч).

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