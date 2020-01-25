Мошенник повесил на жительницу Волгоградской области он-лайн кредит





Очередные случаи мошенничества зарегистрированы в Волгоградской области за прошедшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, жертвами телефонных аферистов стали три человека. В общей сложности они лишились более 200 тысяч рублей.

Так, жительница Кировского района Волгограда поверила звонку от лжесотрудника банка, который сообщил ей о якобы незаконном списании средств с ее счета. Поверив звонившему, 52-летняя женщина продиктовала ему все данные своей банковской карты, и практически сразу же получила сообщение о том, что с ее счета списаны более 60 тысяч рублей.

В Новониколаевском районе у 52-летнего хуторянина в течение двух лет неизвестный тайно списывал с банковской карты деньги. Когда сумма хищений превысила 100 тысяч рублей, мужчина заподозрил неладное, обратился в банк, а затем в полицию.

Жительнице Урюпинского района предложил легкий заработок неизвестный мужчина. Связавшись с 49-летней женщиной через интернет, он завладел данными ее кредитной карты, с которой вместо обещанной прибыли, похитил 88 тысяч рублей.

Медсестре из Волжского позвонил мужчина, сообщивший, что он сотрудник службы безопасности банка. Незнакомец напугал женщину тем, что с ее счета пытаются похитить деньги. Женщина продиктовала звонившему персональные данные счета, после чего аферист, действуя от ее лица, оформил на нее он-лайн кредит в сумме 80 тыс. рублей. Злоумышленник из этих денег успел перевести себе 19 тысяч рублей: женщина узнала об этом из сообщение от банка и сразу же заблокировала свои счета.



