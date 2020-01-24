Расследования

Кладбищенские войны в Волгограде могут обернуться уголовным делом

Расследования 24.01.2020 21:50
3
24.01.2020 21:50


Сегодня в Волгоградском УФАС России завершилось рассмотрение дела о нарушении ООО «Совместное предприятие «Память» (ООО «СП «Память») антимонопольного законодательства, сообщает  ИА «Высота 102».
В июле 2019 года УФАС возбудило в отношении ООО «СП «Память» дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с невыполнением им предупреждения о прекращении действий, содержащих признаки недобросовестной конкуренции. Основанием для вынесения предупреждения послужили материалы проверки прокуратуры Красноармейского района Волгограда, проведённой по обращению гражданина.
Заявитель, а также ещё несколько граждан, столкнувшихся с трудностями, чинимыми сотрудниками ООО «СП «Память», приняли участие в деле. Все эти лица, взявшие на себя обязанность по погребению умерших родственников, первоначально заключили соответствующие договоры с ООО «Радоница», руководствуясь, в том числе, и более выгодными предложениями по цене ритуальных услуг в данной компании. Однако впоследствии граждане вынуждены были по давлением расторгнуть договоры с ООО «Радоница» и заказать ритуальные услуги у ООО «СП «Память», чтобы избежать возникших проблем.
В частности, работников ООО «Радоница» не пропускали на кладбище для подготовки  могилы. Один из пострадавших столкнулся с тем, что в день похорон не обнаружил на могиле отца, куда должны были подзахоронить тело его  родственницы, никаких опознавательных знаков. Все таблички были сняты даже с памятника. Выход из ситуации предложили сотрудники «Памяти»: обратиться в архив или вызвать полицию. При этом предупредили, что, пока акт вандализма будут расследовать, тело умершей будет лежать в холодильнике.
В архиве, куда прибыли и сотрудники ООО «СП «Память», убитого горем человека продолжали убеждать, что хоронить может только «Память». При этом в архиве никаких записей о ранее произведённом захоронении так и не нашлось. Не нашлись и таблички с памятника. Закончилась вся эта история тем, что человек вынужден был расторгнуть договор на оказание ритуальных услуг с ООО «Радоница» и заключить его  с ООО «СП «Память». Похороны состоялись ближе к вечеру, когда стемнело. Примечательно в этой истории и то, что в итоге «Память» смогла без опознавательных знаков на могиле произвести подзахоронение.
Само ООО «СП «Память» явку своего представителя не обеспечило ни на одно заседание комиссии.
По результатам рассмотрения дела ООО «СП «Память» было признано нарушившим статью 14.8 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ (запрет на иные формы недобросовестной конкуренции), что выразилось в распространении недостоверной и несоответствующей законодательству информации о том, что исключительным правом на захоронение на кладбищах Волгограда наделены только специализированные службы по вопросам похоронного дела в Волгограде.
Как прокомментировал руководитель УФАС Роман Лучников: «Решение вынесено с выдачей предписания о прекращении выявленного нарушения, а материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ. Кроме того, поскольку выявленное нарушение антимонопольного законодательства в совокупности с вышеуказанными действиями должностных и иных лиц «Памяти» могут содержать признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ (понуждение к совершению сделки либо к отказу от её совершения), материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса  о возбуждении уголовного дела".

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Расследования
24.01.2020 17:26
Расследования 24.01.2020 17:26
8 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.01.2020 14:47
Расследования 24.01.2020 14:47
5 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.01.2020 14:18
Расследования 24.01.2020 14:18
2 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.01.2020 09:45
Расследования 24.01.2020 09:45
3 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.01.2020 08:18
Расследования 24.01.2020 08:18
22 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.01.2020 16:09
Расследования 23.01.2020 16:09
8 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.01.2020 15:50
Расследования 23.01.2020 15:50
20 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.01.2020 14:33
Расследования 23.01.2020 14:33
13 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.01.2020 09:44
Расследования 23.01.2020 09:44
1 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.01.2020 19:45
Расследования 22.01.2020 19:45
6 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.01.2020 11:27
Расследования 22.01.2020 11:27
16 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.01.2020 16:22
Расследования 21.01.2020 16:22
1 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.01.2020 13:29
Расследования 21.01.2020 13:29
10 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.01.2020 11:06
Расследования 21.01.2020 11:06
Обсудить

0
Далее
Расследования
21.01.2020 10:10
Расследования 21.01.2020 10:10
4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:50
Кладбищенские войны в Волгограде могут обернуться уголовным деломСмотреть фотографии
18:09
А куда коней?: в Волгограде власти решили сравнять с землей конюшни "Соснового бора" Смотреть фотографии
17:42
"Это цинизм!": в Общественной палате России высказались о скандале с квартирой сироты в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
Головокружительная карьера: бывший сварщик стал бизнесменом и банкротит фирму волгоградского депутатаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:51
Новые обыски: волгоградские полицейские «роют землю» в деле о краже труб в Светлоярском районеСмотреть фотографии
16:05
Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка провел лекцию для студентов филиала ВИУ РАНХиГССмотреть фотографии
15:50
Владимир Глазов: в сфере ОМС страховая компания должна быть защитникомСмотреть фотографии
15:30
В Волгоградской области ожидают штормовой ветер с дождем и снегомСмотреть фотографии
14:18
Угон и разбой: в Волгоградской области путешествие обезьяны и львенка обрастает криминальными подробностямиСмотреть фотографии
13:59
«Все нас посылают»: в Волгограде цокольный этаж бывшего общежития топит нечистотами (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:45
В Волгограде в клинику пластической хирургии пришли судебные приставы за телевизорамиСмотреть фотографии
10:44
Волгоград накроет лавина «Снежного шоу» от знаменитого клоуна «Асисяй»Смотреть фотографии
10:26
Поставщик остановок для Волгограда возглавил Совет директоровСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде из зарплаты чиновника вычтут 7 тысяч рублей за плохой контроль УКСмотреть фотографии
08:18
В Москву по делу Михаила Музраева привезут двух преступников из ВолгоградаСмотреть фотографии
21:54
Львенок маленький, а обезьяна в шоке: волгоградские полицейские передали изъятых у дагестанца животных в надежные рукиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:35
В Волгограде вскрыт очередной факт взятки в образовательном учрежденииСмотреть фотографии
19:45
ДомКлик от Сбербанка запустил сообщество жильцов для каждого дома по всей РоссииСмотреть фотографии
16:37
Львенка и обезьяну нелегально ввезли в Волгоградскую область (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Житель Волгоградской области заплатит 20 тысяч рублей за нежелание идти в армиюСмотреть фотографии
16:09
В Волгоградской области скупщик зерна обвиняется в налоговых махинациях на 48 млн рублейСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде директор школы с заместителем ответят в суде за 11 лет хищений из бюджетаСмотреть фотографии
14:33
"На их совести": в федеральном скандале с квартирой для сироты в Волгограде газовики обвинили чиновниковСмотреть фотографии
14:33
«Ростелеком» провел в волгоградском «Кванториуме» открытое занятие по кибербезопасностиСмотреть фотографии
14:21
В Волжском осужденный за кражу из храма снова обчистил церковный ящикСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области назначили госслужащих, ответственных за бедность и долголетиеСмотреть фотографии
13:15
Сговор администрации Волгограда и похоронного монополиста признал еще один судСмотреть фотографии
12:22
Жительница Волгоградской области попала в кредитное рабство после звонка мошенникаСмотреть фотографии
11:54
Все под контролем: в Волгоградской области масштабно учились тушить и спасатьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:33
Волгоградцы одолевают МФЦ из-за обещанных Путиным детских пособийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 