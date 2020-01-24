Кладбищенские войны в Волгограде могут обернуться уголовным делом

Расследования 24.01.2020 21:50
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24.01.2020 21:50
Сегодня в Волгоградском УФАС России завершилось рассмотрение дела о нарушении ООО «Совместное предприятие «Память» (ООО «СП «Память») антимонопольного законодательства, сообщает ИА «Высота 102».
В июле 2019 года УФАС возбудило в отношении ООО «СП «Память» дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с невыполнением им предупреждения о прекращении действий, содержащих признаки недобросовестной конкуренции. Основанием для вынесения предупреждения послужили материалы проверки прокуратуры Красноармейского района Волгограда, проведённой по обращению гражданина.
Заявитель, а также ещё несколько граждан, столкнувшихся с трудностями, чинимыми сотрудниками ООО «СП «Память», приняли участие в деле. Все эти лица, взявшие на себя обязанность по погребению умерших родственников, первоначально заключили соответствующие договоры с ООО «Радоница», руководствуясь, в том числе, и более выгодными предложениями по цене ритуальных услуг в данной компании. Однако впоследствии граждане вынуждены были по давлением расторгнуть договоры с ООО «Радоница» и заказать ритуальные услуги у ООО «СП «Память», чтобы избежать возникших проблем.
В частности, работников ООО «Радоница» не пропускали на кладбище для подготовки могилы. Один из пострадавших столкнулся с тем, что в день похорон не обнаружил на могиле отца, куда должны были подзахоронить тело его родственницы, никаких опознавательных знаков. Все таблички были сняты даже с памятника. Выход из ситуации предложили сотрудники «Памяти»: обратиться в архив или вызвать полицию. При этом предупредили, что, пока акт вандализма будут расследовать, тело умершей будет лежать в холодильнике.
В архиве, куда прибыли и сотрудники ООО «СП «Память», убитого горем человека продолжали убеждать, что хоронить может только «Память». При этом в архиве никаких записей о ранее произведённом захоронении так и не нашлось. Не нашлись и таблички с памятника. Закончилась вся эта история тем, что человек вынужден был расторгнуть договор на оказание ритуальных услуг с ООО «Радоница» и заключить его с ООО «СП «Память». Похороны состоялись ближе к вечеру, когда стемнело. Примечательно в этой истории и то, что в итоге «Память» смогла без опознавательных знаков на могиле произвести подзахоронение.
Само ООО «СП «Память» явку своего представителя не обеспечило ни на одно заседание комиссии.
По результатам рассмотрения дела ООО «СП «Память» было признано нарушившим статью 14.8 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ (запрет на иные формы недобросовестной конкуренции), что выразилось в распространении недостоверной и несоответствующей законодательству информации о том, что исключительным правом на захоронение на кладбищах Волгограда наделены только специализированные службы по вопросам похоронного дела в Волгограде.
Как прокомментировал руководитель УФАС Роман Лучников: «Решение вынесено с выдачей предписания о прекращении выявленного нарушения, а материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ. Кроме того, поскольку выявленное нарушение антимонопольного законодательства в совокупности с вышеуказанными действиями должностных и иных лиц «Памяти» могут содержать признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ (понуждение к совершению сделки либо к отказу от её совершения), материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела".
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