Культура 24.01.2020 10:44
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24.01.2020 10:44
Легендарное «Снежное шоу» Славы Полунина, объехавшее весь мир, пройдет в Волгограде. Спектакль можно будет увидеть с 25 по 29 марта на сцене Нового экспериментального театра.
«Снежное шоу», которому уже 25 лет, не вписывается ни в один жанр. Это мир света, удивительной музыки, сказочных декораций, трогательной, душевной, заразительно смешной и грустной одновременно пантомимы и клоунады. Отдельный, если не главный персонаж действа – снежная вьюга, хлопья которой накрывают не только сцену, но и весь зрительный зал.
Славу Полунин – это тот самый клоун Асисяй с телефонной трубкой в руках. Многие помнят его знаменитые номера «Низзя» и «Блю-блю-блю канари». Легендарному артисту уже 75 лет, но он до сих пор называет себя ребенком. В мир детских воспоминаний погружаются и зрители трагикомичного «Снежного шоу».
Полунин — народный артист России и, между прочим, почетный житель Лондона. Таким статусом его наделила сама королева Елизавета II.
"Чаплин говорил, что стоит заниматься клоунадой только, когда через нее видны слезы, — объясняет Слава Полунин. — Важна вся панорама, все краски мира в юмор вложить нужно, чтоб он стал настоящим. Как бы ни было смешно, если в нем нет человеческой души или судьбы — этот юмор на минуту". "И поэтому мы даже не пытаемся сделать хохот", — говорил в одном из интервью Слава Полунин.
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