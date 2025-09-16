СФР: Пенсии в 2026 году проиндексируют дважды

В России в 2026 году пенсии проиндексируют два раза – с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом, как передает V102.RU, сообщил в интервью РИА Новости председатель Соцфонда Сергей Чирков.

По его словам, зимой пенсии поднимут с учетом уровня инфляции. Весенняя индексация пройдет в зависимости от доходов Соцфонда, которые будут формироваться из страховых взносов, зависящих от уровня зарплат в России.

Чирков пояснил, что обе индексации будут касаться только страховой пенсии.

В 2025 году индексация страховых пенсий составила 9,5%, а социальные пенсии повысили на 14,75%.