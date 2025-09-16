Спорт

Перед матчем России и Ирана в Волгограде состоится хореографическое шоу

16.09.2025 06:35
Перед товарищеским матчем между сборными России и Ирана, который состоится 10 октября и начнется в 20-00 ч. на «Волгоград Арене», пройдет яркая церемония открытия с выступлениями артистов, сообщает V102.RU со ссылкой на РФС.

На стадионе будет организован фестиваль болельщиков. В программе мероприятий, предшествующих контрольной встрече, автограф-сессия легенд отечественного футбола. Также появится возможность поиграть с ними на одном поле и проверить свои силы на фоне профессионалов. Программа с предматчевыми активностями стартует в 18-30 ч. Перед зрителями выступят артисты в рамках эффектного хореографического шоу. Имена артистов станут известны позднее. Билеты на игру можно приобрести только на сайте официального партнера РФС. 

Россия и Иран трижды встречались между собой в товарищеских матчах. В 2017 и 2023 году была зафиксирована ничья (1:1), а в 2011-м году азиатские футболисты выиграли - 1:0. Отметим, Иран квалифицировался на чемпионат мира в 2026 году, который пройдет в США, Канаде и Мексике. 

Напомним, в прошлом году на матче с Сирией в Волгограде перед болельщиками выступили Стас Пьеха и группа «Мираж», а в автограф-сессии поучаствовали известные в прошлом российские футболисты - Евгений Алдонин, Валерий Есипов, Павел Погребняк и Денис Глушаков. 

