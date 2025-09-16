Под охрану взяли 2868,2 га Волго-Ахтубинской поймы

В Волгоградской области определена охранная зона Волго-Ахтубинской поймы, которая затронет территорию в 2868,2 га в трех районах - Ленинском, Светлоярском и Среднеахтубинском, сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона.

- Установление охранной зоны не влечет за собой изъятие земель и участков акватории у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах охранной зоны, а также изменения целевого назначения земель, - говорится в документе. - Охранная зона создается в целях защиты природного парка от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к нему землях, земельных участках и водных объектах.

Постановлением очерчены границы охранной зоны, которая установлена на территории Покровского сельского поселения Ленинского района, Светлоярского городского поселения Светлоярского района, а также на территориях Ахтубинского, Клетского, Кировского сельских поселений и городского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского района.

В охранной зоне запрещено устраивать свалки, выжигать растительность, разжигать костры и вести деятельность, которая ведет к сокращению численности растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области, ухудшает среду их обитания.

Также запрещена стоянка и движение транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением транспорта собственников, владельцев и пользователей земельных участков. Нельзя устраивать палаточные городки и туристические стоянки, мыть машины вне специально оборудованных мест.

Границы охранной зоны будут обозначены специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.