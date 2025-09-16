Общество

Под охрану взяли 2868,2 га Волго-Ахтубинской поймы

Общество 16.09.2025 07:22
0
16.09.2025 07:22


В Волгоградской области определена охранная зона Волго-Ахтубинской поймы, которая затронет территорию в 2868,2 га в трех районах - Ленинском, Светлоярском и Среднеахтубинском, сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона.

- Установление охранной зоны не влечет за собой изъятие земель и участков акватории у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах охранной зоны, а также изменения целевого назначения земель, - говорится в документе. - Охранная зона создается в целях защиты природного парка от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к нему землях, земельных участках и водных объектах.

Постановлением очерчены границы охранной зоны, которая установлена на территории Покровского сельского поселения Ленинского района, Светлоярского городского поселения Светлоярского района, а также на территориях Ахтубинского, Клетского, Кировского сельских поселений и городского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского района.

В охранной зоне запрещено устраивать свалки, выжигать растительность, разжигать костры и вести деятельность, которая ведет к сокращению численности растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области, ухудшает среду их обитания.

Также запрещена стоянка и движение транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением транспорта собственников, владельцев и пользователей земельных участков. Нельзя устраивать палаточные городки и туристические стоянки, мыть машины вне специально оборудованных мест. 

Границы охранной зоны будут обозначены специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.09.2025 08:12
Общество 16.09.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 07:52
Общество 16.09.2025 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 06:56
Общество 16.09.2025 06:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 05:52
Общество 16.09.2025 05:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 05:22
Общество 16.09.2025 05:22
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 21:04
Общество 15.09.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 20:38
Общество 15.09.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 19:41
Общество 15.09.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 17:01
Общество 15.09.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 15:14
Общество 15.09.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 10:51
Общество 15.09.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 10:00
Общество 15.09.2025 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:40
Общество 15.09.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:30
Общество 15.09.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:00
Общество 15.09.2025 09:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:32
В России работодатель получит финподдержку за обустройство места для ветерана СВОСмотреть фотографии
08:12
Леса Волгоградской области останутся под замком до 9 октябряСмотреть фотографии
07:52
ПВО сбила 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:22
Под охрану взяли 2868,2 га Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
06:56
СФР: Пенсии в 2026 году проиндексируют дваждыСмотреть фотографии
06:35
Перед матчем России и Ирана в Волгограде состоится хореографическое шоуСмотреть фотографии
06:09
Рыбака поймали за вылов сетями шемаи на Дону под ВолгоградомСмотреть фотографии
05:52
Росавиация сняла ограничения на полёты в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
05:22
План «Ковер» ввели ночью в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:04
В Волгоградской области подведены итоги выборовСмотреть фотографии
20:38
Волгоградцев предупредили о ночных заморозках до -2 градусовСмотреть фотографии
19:41
Теперь всё? В Волгограде завершилась скандальная реставрация памятника в Радомском сквереСмотреть фотографии
18:36
В Михайловке задержали выкравшего царскую монету домушникаСмотреть фотографии
17:01
Владимир Путин открыл в Волгограде новый корпус института РПНСмотреть фотографии
15:56
Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Ирана в Волгограде Смотреть фотографии
15:29
История с отравлением детей таблетками под Волгоградом обернулась неожиданным задержаниемСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде благоустройство сквера за 75 миллионов вышло на финишную прямуюСмотреть фотографии
14:20
«Хорошо сделали свою работу»: яркие моменты блистательной победы «Ротора» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
13:24
«Тушили до утра»: очевидцы засняли жуткий пожар на «Рижском рынке» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
В Волгограде полиция задержала пиромана-мстителяСмотреть фотографии
12:44
Волгоградцам увеличили выплаты до 1 млн рублей за контракт с МинобороныСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде готовятся осудить шестерых инженеров за гибель и увечья промальпинистовСмотреть фотографии
12:01
Коллегия судей поддержала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного судаСмотреть фотографии
11:17
Разыскиваемого Интерполом иностранца арестовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Опережая инфляцию? В Волгограде стоимость проезда в общественном транспорте поднимут до 40 рублейСмотреть фотографии
10:51
Начало сильнейшей за три месяца магнитной бури зафиксировали ученыеСмотреть фотографии
10:12
Пять павильонов сгорели ночью на Рижском рынке в МихайловкеСмотреть фотографии
10:00
В центре Волгограда меняют участок теплосети протяженностью 300 метровСмотреть фотографии
09:40
Экс-мэр Михайловки Тюрин стал сельским депутатомСмотреть фотографии
09:30
Житель Волгограда едва не лишился бытовой техники из-за долга за светСмотреть фотографии
 