



Очередное коррупционное преступление в сфере образования раскрыто в Волгограде. Как стало известно ИА «Высота 102», взятку прямо в рабочем кабинете получил заведующий одного из отделов Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций. Двое граждан раскошелились на общую сумму в 45 тысяч рублей за то, чтобы в реальности не проходить профессиональное обучение, но при этом все-таки стать обладателями сертификатов. По информации источника, вывести коррупционера на чистую воду удалось благодаря четким профессиональным действиям, которые правоохранители называют «документирование». Согласно открытым данным, это - отражение и фиксация преступных действий проверяемых и разрабатываемых лиц на основе полученных сведений путем проведения оперативно - розыскных мероприятий и установления фактических данных, могущих стать доказательствами по уголовному делу.

Как удалось выяснить ИА «Высота 102», уличенный во взяточничестве сотрудник ГАПОУ в содеянном сознался.

