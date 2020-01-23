Экономика

ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка

Экономика 23.01.2020 13:06 Новости компаний
0
23.01.2020 13:06 Новости компаний


ВТБ и Россельхозбанк подписали договор на оказание услуг по реализации непрофильных активов на маркетплейсе КомиссиON. В настоящее время ресурс объединяет более 3 тыс. объектов по всей стране, с учетом переданных на сопровождение активов их количество увеличится до 4,5 тыс.
В рамках договоренностей ВТБ будет осуществлять экспонирование непрофильных активов, консультирование потенциальных покупателей и от имени Россельхозбанка проводить сделки купли-продажи.
«Логика создания наших экосистем предполагает их открытость и возможность привлечения к сотрудничеству сторонних компаний. Поэтому мы рады, что Россельхозбанк оценил многолетний опыт и глубокую экспертизу ВТБ по реализации непрофильных активов и будет размещать свои объекты на нашем маркетплейсе КомиссиON. В рамках стратегии мы активно развиваем цифровые каналы, и в декабре прошлого года уже успешно провели на площадке первую, полностью электронную сделку по регистрации договора купли-продажи квартиры. По итогам первых трех месяцев работы нам удалось реализовать через платформу КомиссиON порядка тысячи объектов на общую сумму 2 млрд», – комментирует Евгений Новиков, руководитель департамента розничного взыскания ВТБ. 
«Придерживаясь актуального тренда в банковском секторе – взаимовыгодной кооперации при решении текущих задач, считаем, что сотрудничество с ВТБ в вопросе реализации непрофильных активов, безусловно, принесет свои плоды в ближайшее время. Ожидаем, что площадка КомиссиON станет дополнительным инструментом, который, с одной стороны, ускорит, с другой — повысит эффективность реализации активов с баланса, тем самым позволив максимально сфокусироваться на ключевых задачах Россельхозбанка», – отметил директор департамента по работе с непрофильными активами Россельхозбанка Михаил Колобов.
Маркетплейс ВТБ КомиссиON начал работу в августе 2019 года.  В настоящее время на платформе представлены непрофильные активы банка ВТБ и ДОМ.РФ. На  новой площадке размещается информация о непрофильном имуществе, а также предусмотрена возможность его приобретения со специальными скидками по отдельным лотам. 
Клиенты могут выбрать интересующий объект из широкого списка активов банка. На площадке выставляются квартиры, апартаменты, дома, таунхаусы, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование. Бизнес может подобрать для себя коммерческую недвижимость, автотранспорт или специальное оборудование.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Экономика
22.01.2020 15:55
Экономика 22.01.2020 15:55
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.01.2020 11:01
Экономика 22.01.2020 11:01
5 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.01.2020 17:45
Экономика 21.01.2020 17:45
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.01.2020 12:45
Экономика 21.01.2020 12:45
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.01.2020 11:34
Экономика 21.01.2020 11:34
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.01.2020 09:34
Экономика 21.01.2020 09:34
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.01.2020 12:35
Экономика 20.01.2020 12:35
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.01.2020 12:48
Экономика 17.01.2020 12:48
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.01.2020 09:52
Экономика 17.01.2020 09:52
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.01.2020 17:26
Экономика 16.01.2020 17:26
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.01.2020 11:59
Экономика 16.01.2020 11:59
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.01.2020 10:20
Экономика 16.01.2020 10:20
12 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2020 16:44
Экономика 15.01.2020 16:44
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2020 16:27
Экономика 15.01.2020 16:27
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.01.2020 15:22
Экономика 15.01.2020 15:22
0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:37
Львенка и обезьяну нелегально ввезли в Волгоградскую область (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Житель Волгоградской области заплатит 20 тысяч рублей за нежелание идти в армиюСмотреть фотографии
16:09
В Волгоградской области скупщик зерна обвиняется в налоговых махинациях на 48 млн рублейСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде директор школы с заместителем ответят в суде за 11 лет хищений из бюджетаСмотреть фотографии
14:33
"На их совести": в федеральном скандале с квартирой для сироты в Волгограде газовики обвинили чиновниковСмотреть фотографии
14:33
«Ростелеком» провел в волгоградском «Кванториуме» открытое занятие по кибербезопасностиСмотреть фотографии
14:21
В Волжском осужденный за кражу из храма снова обчистил церковный ящикСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области назначили госслужащих, ответственных за бедность и долголетиеСмотреть фотографии
13:15
Очередной суд признал сговор администрации Волгограда и похоронного монополистаСмотреть фотографии
12:22
Жительница Волгоградской области попала в кредитное рабство после звонка мошенникаСмотреть фотографии
11:54
Все под контролем: в Волгоградской области масштабно учились тушить и спасатьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:33
Волгоградцы одолевают МФЦ из-за обещанных Путиным детских пособийСмотреть фотографии
11:12
О митингах и вредных привычках поговорят на первом в 2020 году заседании Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
11:10
Самая пожилая жительница Волгоградской области родилась за семь лет до революцииСмотреть фотографии
10:54
Почтовые муки : жители центра Волгограда пожаловались на хаотичную доставку посылокСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области власти района отдали бизнесмену земли природного паркаСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде купившего биткоины на 15 млн рублей наркоторговца ждет судСмотреть фотографии
09:34
Чиновники Волгоградской области выбрали новый цвет для автомобилей бизнес-классаСмотреть фотографии
08:32
Больше нормы в 300 раз: в Волгоградской области в «незамерзайке» нашли смертельную дозу метанолаСмотреть фотографии
21:26
К бесам и семейным ссорам: Волгоградская облдума закупает вилки и ложкиСмотреть фотографии
19:45
В Волгограде мошенник заработал миллион рублей за «помощь» в поступлении в академию МВДСмотреть фотографии
18:22
В квартире сироты из Волгограда, за которую вступился глава СКР Бастрыкин, появились газ и горячая вода Смотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгограде концессионера заставили убрать свалки в ЦПКиОСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области снова увеличился долг по зарплатеСмотреть фотографии
16:27
В торговых центрах Волгограда закроют контактные зоопарки, а животных раздадутСмотреть фотографии
14:56
Шестеро в деле: история наглой кражи трубопропровода под Волгоградом обрастает новыми подробностямиСмотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области хотят запретить митинги на трамвайных путяхСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде на остановках появились песочницыСмотреть фотографии
14:06
Жителей Волгограда предупредили об ужасах нового коронавирусаСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде проблемный жилой комплекс с райским названием готовят к досрочной сдачеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 