



Спустя 8 месяцев после страшной расправы в Краснослободске над бездомным следователи раскрыли преступление. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель Среднеахтубинского МРСО СУ СКР по Волгоградской области Евгений Выстропов, по подозрению в убийстве 61-летнего мужчины задержаны двое подростков – 13 и 16 лет. Тело пожилого человека обнаружили на пустыре в мае прошлого года.

По данным следствия, вечером 30 апреля несовершеннолетние прогуливались по Краснослободску. У прохожего они попросили закурить, но получили отказ. Подростки сначала набросились на мужчину с кулаками, а затем стали избивать его деревянной палкой. Тело погибшего они погрузили в хозяйственную тачку и вывезли на окраину города.

В суд направляется ходатайство об аресте 16-летнего злоумышленника. Свою вину в содеянном он уже полностью признал, рассказав подробности произошедшего. Его малолетний сообщник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, его судьбу в ближайшее время решат специализированные органы системы профилактики.



