На улицу в Волгограде снова вышла собака-людоед

Общество 19.01.2020 11:00
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19.01.2020 11:00
Волгоградка, которой откусила палец собака, сегодня снова встретилась с опасным животным. «Мы сегодня гуляли со своей собакой Мотей и вдруг увидели на той же улице Рионская ту же собаку, которая 4 декабря на нас напала, - рассказала ИА «Высота 102» Наталья Чурсина. – Она снова попыталась на нас напасть, хорошо, я теперь ношу баллончик с освежителем воздуха, не успела еще приобрести электрошокер. Нам с Мотей пришлось обороняться. Я пребываю в шоке – эта собака, которая покусала несколько человек, в том числе и меня, снова свободно гуляет по улицам города! Пожалуйста, предупредите всех, что людям угрожает опасность! Не появляйтесь на этой улице!».
Наталья Чурсина вызвала полицейских, которые приехали, опросили женщину, объехали улицу и собаку не обнаружили. «Мне сказали, что полиция этим не занимается. Из администрации Дзержинского района раньше такой же ответ приходил. У меня вопрос – у нас вообще есть какие-то власти в городе? Что нужно сделать, чтобы, наконец, опасное животное отловили и, если есть у него хозяин, наказали за все, что натворил этот пес?», - недоумевает Наталья.
Напомним, 4 декабря неизвестная собака на улице Рионской напала на Наталью Чурсину и ее питомца Мотю. Собака откусила палец у женщины и порвала Мотю, который перенес тяжелую операцию. Когда Наталья попала в больницу, выяснилось, что там же оказалась и другая покусанная этой же собакой женщина. Хотя и было заявлено о том, что собака впоследствии нашлась в одном из дворов и что якобы она убежала от хозяина, женщины не верят, что речь шла именно об этом животном, которое снова вышло на улицы города в поисках новых жертв.
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