Происшествия

Собака-людоед откусила волгоградке палец и чуть не загрызла троих человек

Происшествия 06.12.2019 18:28
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06.12.2019 18:28


По улицам Волгограда  бродит опасная собака, которая откусила палец женщине и поранила  троих человек. Как рассказала ИА «Высота 102» 44-летняя Наталья Чурсина, вечером 4 декабря она гуляла на улице Рионской в Дзержинском районе Волгограда со своим домашним питомцем. «Большая собака, похожая на алабай или кавказскую овчарку, сразу кинулась на мою собаку  и стала его рвать. Я пыталась ее закрыть, и в схватке даже не поняла, что она откусила мне палец. На крики прибежали полицейские из роты ДПС, они вызвали мне скорую помощь. Один из них пытался преследовать собаку, но не нашел ее. Потом она опять появилась. Но меня уже увозила неотложка», - сквозь слезы вспоминает Наталья подробности того страшного вечера. Ее собаку чудом удалось спасти после тяжелой операции под наркозом – алабай разорвал живот домашнему питомцу. 
На фото - несчастный Мотя после операции. 

По словам Натальи, которую госпитализировали в больницу №25, в этом же медучреждении лежит еще одна женщина, которую покусала та же собака. «Еще одна женщина обращалась и мужчина. Они, как и я, написали заявление в полицию», - рассказала женщина. 
Заявление в полицию, впрочем, участковый принял неохотно. «Мне сказали, что полиция собак не ловит. Еще спросили – вы что, хотите возмещения материального ущерба? Может, и хочу. Неизвестно, сколько сейчас мне лечиться и как будет заживать палец,  между прочим,  на правой руке. Меня обкололи уколами от бешенства и антибиотиками. Я не могу отойти от стресса. Но меня больше всего волнует вопрос – где сейчас эта собака? Поймали ее или нет? Может, она уже покусала других людей. Я хочу ходить по улицам своего города спокойно и никого не бояться. Но я не уверена, что опасную собаку изолировали. Чего ждут полицейские и власти? Чтобы она загрызла насмерть ребенка?», - возмущается Наталья. 


Женщина предполагает, что собака – домашняя. «На ней был ошейник. Предположительно, я ее могла видеть с хозяином. Он может жить или на ул. Карла Либкнехта или на ул. Ингульской. Но не я же должна проводить это расследование! По слухам, вроде бы собаку спасатели даже отловили, но она потом якобы убежала. А я подозреваю, что ее могли просто отдать ее хозяину», - говорит Наталья. 
Сейчас ей предстоит долго лечиться и привыкать к жизни без пальца. Но под угрозой жизни и других волгоградцев, на которых из темноты неожиданно может напасть агрессивное животное. И дай Бог, если дело обойдется одним пальцем…

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