Общество

На юге Волгограда во время последнего звонка скончался учитель

Общество 24.05.2025 16:34
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24.05.2025 16:34


В Красноармейском районе Волгограда на школьной линейке скончалась 54-летняя педагог Елена Казачкова. Как сообщает V102.RU, трагедия случилась 23 мая в школе №134 «‎Дарование».

По словам очевидцев, женщине стало плохо во время торжественного мероприятия, после чего она упала. Прибывшие медики констатировали смерть. Предварительной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Елена Казачкова посвятила своей работе 33 года. Для многих известие о гибели учителя стало шоком.  

- Елена Владимировна, для нас Вы навсегда останетесь Учителем с большой буквы. Ваши уроки — не только в учебниках, но и в наших сердцах. Ваши слова ещё долго будут вести нас по жизни, - комментируют произошедшее воспитанники педагога.  

Фото: Волгоград Красноармейский / t.me

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