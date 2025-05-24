Общество

В Волгограде в больнице Ильича открыли памятный знак воинам-десантникам

Общество 24.05.2025 18:25
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24.05.2025 18:25


В Краснооктябрьском районе Волгограда в больнице №5 состоялось торжественное открытия памятного знака в честь воинов 118-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии. Как сообщает V102.RU со ссылкой на облздрав, они проявили стойкое мужество при сражении 5 октября 1942 года. 

Сражение является важной частью истории Сталинградской битвы. В связи с этим было решено сохранить память участников сражения и установить памятный знак. 

Инициатива установки памятника произошла от руководства больницы. Памятник символизирует подвиг солдат, отдавших жизнь за Родину, и связь поколений.

Фото: Облздрав

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