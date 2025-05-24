Опасные пауки в Волгоградской области захватывают новые территории





Одного эмоционально сказанного слова «паук» хватит для того, чтобы многие из нас закричали или замерли в оцепенении, буквально за секунду прокрутив в голове самые разные сценарии. Но все ли из этих героев ночных кошмаров действительно так опасны? Как отличить ядовитых членистоногих от их безобидных собратьев? И чем грозит паучий укус? Об этом корреспонденты ИА «Высота102» поговорили с директором института естественных наук ВолГУ Еленой Иванцовой.

Каракурт

Эту пушистую бестию многие волгоградцы ошибочно называют «черной вдовой». Впрочем, такие сравнения небезосновательны, ведь каракурт несёт звание самого опасного для человека паука, пугающего жителей бывших территорий СССР.

- Обычно каракурт обитает в жарких засушливых условиях Калмыкии, Астраханской области, Дагестана и востока Ростовской области. В наших же краях его впервые заметили в 2010 году, - уточняет Елена Иванцова. – В отдельные годы каракуртов становится значительно больше, и последняя подобная вспышка в Волгоградской области отмечалась в 2021-м году.

В отличие от змей, которые нередко похожи друг на друга, как две капли воды, каракурт обладает весьма характерной внешностью. Увидите ( надеемся, что нет) черного паука в бархатистой «шубе» - можете не сомневаться. Это он! В порыве эмоций многие не обратят внимания, но на верхней части брюшка у самцов и молодых самок насчитывают 13 красных пятен в белом окаймлении. Снизу же на теле каракуртов присутствует красный узор в форме песочных часов или двух поперечных полос.

- Каракуртов можно встретить около оврагов, заросших сорной травой пахотных земель, на заброшенных пустырях, стихийных свалках, а также в частном секторе. В последние годы каракурт расширяет свои границы экологической толерантности, осваивая довольно нетипичные для него территории – например, прибрежную полосу водохранилища и пойму Волги, - комментирует профессор кафедры экологии и природопользования.

И о последствиях. Чаще всего яд каракурта хоть и приносит пострадавшим массу неприятных последствий, но все же не оборачивается фатальным исходом. Смерть пациентов от укуса этого паука регистрируется в 0,4-4 процентах случаев.

- Сам укус ощущается как укол. Через 1-2 минуты кожа в этом месте краснеет, через 10-15 минут может начаться общее недомогание, мышечные боли, аллергическая реакция, лихорадка, повышенное потоотделение, головокружение, иногда судороги. На месте укуса следует сделать плотную повязку, а дальше обязательно обратиться за медицинской помощью, - комментирует Елена Иванцова.

Южнорусский тарантул





Волгоградцев, которые боятся пауков как огня, не порадует встреча и с тарантулом – одной из самых крупных особей на территории региона. Представьте, что вместе с ногами длина этого возмутителя общественного спокойствия достигает шести сантиметров!

- Южнорусский тарантул с телом от темно-песочной до темно-бурой, почти черной окраски, обитает в норах глубиной до полуметра, предпочитая сухие луга, лесные поляны, сады, огороды и другие открытые сухие места, - объясняет доктор сельскохозяйственных наук Елена Иванцова. –Как и другие пауки, он достаточно хорошо отличает угрозу от добычи и в любом случае предпочтет убежать или предупредить о готовящейся атаке угрожающей позой.

Громадный тарантул





Третьим обитающим в Волгоградской области ядовитым пауком стал громадный тарантул. Согласитесь, одно лишь звучное имя делает ему репутацию. К слову, по своим размерам, форме и пропорциям тела он мало чем отличается от южнорусского «собрата». Опознать его можно по характерной окраске – серой, со сложным листообразным рисунком на брюшке. Молодых пауков отличает также оранжевое брюшко с черной точкой в центре. С возрастом эта точка становится все больше и к половозрелости занимает почти все брюшко.

- Несмотря на сложившуюся репутацию, опасность тарантулов для человека сильно преувеличена. Их яд не представляет смертельной опасности, но может вызвать сильную аллергическую реакцию и учащенное сердцебиение, - отмечает специалист. - Ощущение после укуса паука сравнимо с ощущением от укуса двух-трёх ос.

У человека может появиться озноб, учащение пульса и повышенная потливость. После укуса в первую очередь нужно промыть пораженный участок кожи водой с мылом и охладить его, саму же ранку обработать слабым раствором марганцовки, перекисью водорода или этиловым спиртом. После этого пострадавшему следует обратиться к врачам.

А вот много ли в Волгоградской области действительно опасных змей, корреспонденты ИА "Высота102"рассказали в отдельном материале.

Фото Александра Хныкина