



В Жирновском районе Волгоградской области сотрудники полиции в ходе профилактической операции «Мак‎» обнаружили два очага произрастания дикорастущей конопли. Как сообщили V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, в общей сложности было найдено около 3,5 тысяч кустов без признаков культивации.

Растение было уничтожено путем скашивания и сожжения на специально подготовленной площадке.

В полиции напоминают, что при обнаружении очагов произрастания дикой конопли необходимо сообщить по телефону доверия управления: 30-44-44.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области