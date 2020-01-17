Политика 17.01.2020 17:24
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17.01.2020 17:24
Вместо Сергея Канищева, недавно покинувшего пост заместителя председателя комитета образования, молодежной политики и науки Волгоградской области, назначен Андрей Сеидов, сообщает ИА "Высота 102". Новый заместитель Ларисы Савиной будет курировать молодежную политику.
Андрей Сеидов родился в 1989 году в Волгограде, в 2010 году окончил факультет "Менеджмент организации" в ВАГСе, а также Волгоградский филиал РАНХИС по направлению "Государственное и муниципальное управление". В 2012 году стал специалистом по воспитательной работе в РАНХИС, служил в Вооруженных силах.
С 2015 года Андрей Сеидов работал в комитете молодежной политики Волгоградской области, неоднократно становился победителем всероссийских конкурсов "Лидеры России", "Лидер 21 века", обладатель Премии Президента РФ "По поддержке талантливой молодежи".
В прошлом у Андрея Сеидова случился один "прокол". При поступлении в 2015 году на госслужбу в комитет молодежной политики, когда им руководила еще Елена Слесаренко, молодой специалист не указал, что состоит учредителем общественной организации "Академия успеха", претендовавшей на Президентские гранты. Недоразумение было исчерпано после того, как была проведена проверка и получено объяснение от самого Сеидова, который заверил, что не знал о процедуре уведомления и не имел никакого тайного умысла. Позже из состава учредителей организации чиновник вышел. Тем не менее, как стало известно ИА «Высота 102», замечание в личном деле Андрея Сеидова зафиксировано.
Фото - скриншот эфира канала "Волгоград 24"
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