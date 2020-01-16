Политика

Бывший главврач Волгоградского перинатального центра занял высокий пост в Башкирии

Политика 16.01.2020 17:37
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16.01.2020 17:37


Бывший волгоградец занял высокий пост в правительстве Башкортостана. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные с официального портала министерства здравоохранения республики, Игорь Засядкин назначен заместителем министра. С 2012 по 2014 годы он возглавлял Волгоградский областной перинатальный центр №2. Впоследствии некоторое время руководил ГКУЗ «Волгоградский медицинский информационно-аналитический центр». 
Семье Засядкина в Волгограде принадлежит стоматологическая клиника «Лазурь». Сам он закончил Волгоградский государственный медицинский университет, работал акушером-гинекологом в роддоме №2. 
Скриншот с сайта министерства здравоохранения Башкортостана.

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