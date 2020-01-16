Бывший главврач Волгоградского перинатального центра занял высокий пост в Башкирии





Бывший волгоградец занял высокий пост в правительстве Башкортостана. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные с официального портала министерства здравоохранения республики, Игорь Засядкин назначен заместителем министра. С 2012 по 2014 годы он возглавлял Волгоградский областной перинатальный центр №2. Впоследствии некоторое время руководил ГКУЗ «Волгоградский медицинский информационно-аналитический центр».

Семье Засядкина в Волгограде принадлежит стоматологическая клиника «Лазурь». Сам он закончил Волгоградский государственный медицинский университет, работал акушером-гинекологом в роддоме №2.

Скриншот с сайта министерства здравоохранения Башкортостана.