Расследования

«Один сидит, другой стал адвокатом»: Павел Степаненко припомнил бывшим волгоградским следователям свое дело

Расследования 16.01.2020 15:41
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16.01.2020 15:41




Павел Степаненко, бывший наркополицейский из Волжского, перед сегодняшним заседанием в Тракторозаводском районном суде  обвинил нескольких бывших руководителей СУ СК в фальсификации его дела. Как сообщает ИА «Высота 102», бывший начальник межрайонного Волжского отдела УФСКН, в частности, назвал фамилии экс-руководителя СУ СК по Волгоградской области Михаила Музраева, его экс-заместителя Армена Енокяна, бывшего следователя Армана Арутюняна.
«Один в Лефортово, другой, не знаю, где, Арутюнян стал адвокатом», - вспомнил он их поименно. По его словам, сейчас в Европейском суде по правам человека находятся на рассмотрении три его жалобы. Он утверждает, что дело в отношении него было сфабриковано. В частности, Павел Степаненко рассказал о том, что Виктору Худякову, человеку, у которого он якобы вымогал взятку, так и не предъявили обвинение по статье о даче взятки. «Если взятка была, то должен ведь быть и тот, кто ее давал? А его нет. Но меня судили за взятку», - сказал он. 
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», сегодня в Тракторозаводском районном суде состоялось заседание по иску Павла Степаненко на возмещение материального ущерба в связи с оправданием его по двум статьям. Осудили же бывшего наркополицейского всего по семи статьям. Почти полмиллиона рублей Павел Степаненко требует от министерства финансов РФ за потраченные его семьей средства на услуги адвоката в рамках рассмотрения апелляционной жалобы на приговор суда, по результатам которого удалось вывести две статьи из обвинения. Однако представитель федерального казначейства подвергла сомнению необходимость компенсации адвокату так называемого «гонорара успеха», который составляет в озвученной сумме 400 тысяч рублей. («Гонорар успеха» выплачивается адвокату в связи с достижением результата по делу – прим. ред. ИА «Высота 102»).
Чиновники намерены ознакомиться с приговором суда по последней апелляционной жалобе Павла Степаненко, чтобы оценить масштаб труда защитника Павла Степаненко. Сам истец считает, что финансисты вмешиваются в его гражданско-правовые отношения с защитником, лишь бы не выплачивать ему требуемую сумму, что, по его мнению, является недопустимым. К слову, он сообщил также, что вынужден был продать недвижимость, чтобы рассчитаться за услуги адвоката. Судебное заседание перенесено на завтра.
Между тем, перед заседанием суда Павел Степаненко успел немного рассказать о своей жизни в специальном центре исправительных работ в Георгиевске Ставропольского края. По его словам, работу ему еще не нашли, но он может или подметать улицы, или мыть машины. При этом тяжелый физический труд ему, по его словам, противопоказан после перенесенной операции. 
Супруга Павла Степаненко Татьяна, которая поддерживала своего мужа все эти годы и неоднократно организовывала акции в его защиту, призналась, как все это время ей, маме двоих детей,  было тяжело. «Но мне помогали люди, прежде всего, морально из многих стран – из Украины, Израиля. Большое им спасибо!», - передала она. Татьяна озвучила и планы своего мужа на будущее. Так, по ее словам, ему уже предложили работу в одной компании, рассчитывая на опыт Павла Степаненко в области юриспруденции. Однако, пока ее муж отбывает наказание в центре, конечно, трудоустройство невозможно. 

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